Noche "histórica" en la Comunitat: Dénia alcanza los 39º y más de 90 localidades superan los 35 durante esta madrugada

Archivo - Varias personas montadas en bicis por la noche, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha vivido este jueves una noche histórica en la que la localidad alicantina de Dénia ha registrado 39º y más de 90 municipios han superado los 35.

Según ha indicado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en 'X', a las 00 horas de este jueves se han registrado valores por encima de los 35º en más de 90 localidades valencianas. Ha sido una noche que "pasará a la historia de la meteorología valenciana", ya que la 'ponentà' ha sido "dantesca", aseveran.

Por encima de los 37 grados estuvieron localidades como Gandia, Oliva, Cullera, Pego, Pedreger, Favara, Corbera, Orba y Sagra, así como en València, Quart de Poblet, Picanya, Tavernes de la Valldigna, Parcent, Redován, Benirredrà o la Vilavella.

El viento de poniente fue ganando fuerza con el paso de las horas en la Plana Baixa y en Nules, que a las 01.16 horas ha registrado una temperatura de 37,3 grados, la más alta registrada en el municipio en 2026. También, los termómetros alcanzaron los 38 a esa hora en la Vilavella, 37 en Betxí y en La Vall d'Uixò y el sur del término de Onda se registraron 36.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntó este miércoles que prácticamente en todo el litoral de Valencia, norte de Alicante y sur de Castellón giró el viento a poniente en los últimos minutos de la tarde, por lo que subió la temperatura hasta superar los 35° y bajó la humedad por debajo del 30 por ciento.

Y, con registros de este jueves actualizados a las 8 horas, en Xàtiva el mercurio ha registrado 33º; en València 31; Oliva 31; Miramar 30,5; en Castelló de la Plana 29,6; Alicante 28,6; Xàbia, 28 y Llíria, también 28.

Cabe recordar que ayer miércoles València registró 42,8°C, el cuarto valor más alto desde que comenzaron las observaciones de Aemet en 1869.