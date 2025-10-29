Los nombres de las 237 víctimas mortales de la dana resuenan en la apertura del funeral de Estado

Los Reyes asisten al funeral de Estado por las víctimas de la dana. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El funeral de Estado por las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 ha arrancado este miércoles, a las 18.00 horas, en el Museu de les Ciències de València, donde se honra la memoria de las 237 personas fallecidas, justo el día en el que se cumple el primer aniversario de la catástrofe.

El acto, presidido por Sus Majestades los Reyes Felipe VI y Letizia, incluye discursos de tres familiares de las víctimas, un minuto de silencio, la interpretación de piezas musicales y la lectura de los nombres de las 237 personas que perdieron la vida en la tragedia y con la que se ha abierto el emotivo acto: 229 en la provincia de Valencia, siete en Cuenca y Albacete y otra en Málaga.

En el centro del espacio habilitado se han colocado 237 flores blancas evocando también a cada una de las víctimas mortales, junto a una plataforma donde se ha instalado una corona de laurel a modo de ofrenda floral. Al lado están todas las banderas oficiales del Estado, las comunidades autónomas y la UE, punto donde presenta el acto la periodista valenciana Lara Siscar.

A ambos lados del recinto se han colocado bancadas: una más próxima a las banderas donde se sientan las autoridades --con los monarcas en dos asientos en el centro-- y el resto para los familiares de víctimas.

CAMISETAS CON MENSAJE

Desde las cuatro de la tarde han ido llegando los familiares, algunos de los cuales portan camisetas con lemas como 'Eren morts evitables' (Eran muertos evitables) y otros con una fotografía de sus seres queridos.

Posteriormente, se ha producido el goteo de autoridades. Por parte del gobierno valenciano, han llegado en primer lugar, y en grupo, los consellers y más tarde lo ha hecho el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

El jefe del Consell ha recibido, junto a otras cinco personas ---los presidentes del Congreso y el Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán; la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; y la alcaldesa de València, María José Catalá-- al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha accedido a las 17.45 horas.

Dos minutos después, han llegado los Reyes, que han sido recibidos por Sánchez y el resto de la comitiva. Don Felipe y Doña Letizia, así como Pedro Sánchez, han saludado en una sala adyacente del Museu de les Ciències de València a representantes de familiares de víctimas de la dana, a quienes han expresado su pésame y su cariño. También ha accedido a este espacio reservado Francina Armengol, quien ha intercambiado también un abrazo y algunas palabras con estos familiares, Pedro Rollán, Pilar Bernabé e Isabel Perelló.

El funeral está concebido como un acto solemne y un homenaje "muy especial" de carácter laico de aproximadamente una hora de duración en el que, aparte de los parlamentos de los familiares, solo intervendrá el rey Felipe VI, según la información facilitada por fuentes gubernamentales.

Cuenta con asistencia de los distintos poderes y altas instituciones de Estado; el conjunto del Gobierno, presidentes autonómicos y dirigentes locales de las poblaciones afectadas.