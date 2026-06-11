Las notas de la PAU se podrán consultar este viernes a partir de las 13.00 horas en la plataforma habilitada

Imagen de la PAU 2026 en la Comunitat Valenciana. - GENERALITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes de la Comunitat Valenciana que se han examinado de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) podrán consultar sus resultados este viernes, 12 de junio, a través de la plataforma habilitada por la Generalitat, según ha informado la administración autonómica en un comunicado. Asimismo, ha precisado que será necesario introducir las credenciales personales para poder acceder.

Las notas estarán disponibles a partir de las 13.00 horas y los días 15, 16 y 17 de junio se podrán solicitar revisiones de examen hasta las 14.00 horas. La resolución de la Comisión Gestora de las revisiones se hará pública el 19 de junio.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha habilitado también diferentes días para visualizar los exámenes. En las provincias de Castellón y Valencia, estas revisiones tendrán lugar los días 22 y 23 de junio. En la provincia de Alicante serán los días 25 y 26 de junio.

A partir del 15 de junio, el alumnado ya podrá iniciar el proceso de preinscripción universitaria, que finalizará el 3 de julio a las 14.00 horas, ha agregado la Generalitat. La publicación de los admitidos en cada grado se publicará el 10 de julio a partir de las 11.00 horas.

El alumnado que realice la PAU en la convocatoria extraordinaria de julio podrá matricularse de la misma entre el 15 y el 18 de junio. Las pruebas se realizarán entre el 30 de junio y el 2 de julio y las notas se publicarán el 7 de julio a partir de las 17.00 horas.