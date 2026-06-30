Nueva campaña arqueológica en la Cova Fosca de Vall d'Ebo para ahondar en la historia de sus primeros habitantes

Nueva campaña arqueológica en la Cova Fosca de la Vall d’Ebo para ahondar en la historia de los primeros habitantes - UA

ALICANTE, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de las universidades de Alicante (UA), Zaragoza (Unizar) y Bournemouth regresan este verano a la Cova Fosca, situada en el municipio alicantino de Vall d'Ebo, para desarrollar la tercera campaña arqueológica del proyecto 'Prehistoric human occupations and symbolism in Cova Fosca', también conocido como 'Phosca'.

Los trabajos, que comenzaron este lunes y se desarrollarán hasta el 20 de julio, cuentan con la participación de estudiantes e investigadores de más de una decena de universidades españolas e internacionales, ha detallado la UA en un comunicado.

Durante las campañas desarrolladas desde 2024, el equipo ha documentado nuevos niveles de ocupación prehistórica y se han recuperado materiales de relevancia para la Prehistoria peninsular. Entre los resultados más destacados de 2025 figura la excavación de un nivel con restos humanos (inhumaciones) de adultos y menores de hace unos 5.300 años (3300 a. C.), así como los restos de una pequeña cámara funeraria delimitada por un murete de piedra y objetos de uso cotidiano.

"En la campaña anterior documentamos un período de ocupación desconocido hasta la fecha en la cavidad, caracterizado por una serie de inhumaciones y una estructura que delimita una pequeña cámara funeraria. Este es posterior a los ya conocidos del Neolítico antiguo y el Paleolítico final y no había sido detectado en el sondeo que se realizó en los años 80", destacan los directores del proyecto Virginia Barciela, del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la UA; Aitor Ruiz Redondo, investigador del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) de Zaragoza, y Marc Vander Linden, de la Universidad de Bournemouth.

En este sentido, los expertos han añadido que, "en esta nueva fase, el objetivo es excavar, al menos parcialmente, los niveles del Neolítico Antiguo", que han datado por radiocarbono "en torno al 5.300 a. C.".

PUERTAS ABIERTAS

Como parte de la apuesta del proyecto por acercar la investigación a la sociedad, se celebrará una jornada de puertas abiertas el próximo 18 de julio. Los visitantes podrán conocer el yacimiento y el trabajo que desarrollan los investigadores sobre el terreno. Las dimensiones y fragilidad del yacimiento hacen que el número de visitantes sea limitado y los interesados deberán ponerse en contacto para su inscripción con el ayuntamiento de la localidad, ha precisado la UA.

En municipios pequeños, el patrimonio arqueológico "tiene un enorme valor social". Es una herramienta para "conocer la historia del territorio, reforzar el vínculo de la población con su entorno y transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones".

"Estas jornadas son muy importantes, ya que permiten compartir con la ciudadanía cómo trabajamos, qué estamos descubriendo y por qué merece la pena conservar este legado", ha señalado Barciela.

Del mismo modo, el equipo ha resaltado el "apoyo e implicación del Ayuntamiento de la Vall d'Ebo para llevar a cabo tanto los trabajos de investigación como las actividades de divulgación".

PROYECTO

El proyecto 'Phosca' incluye un análisis integral del yacimiento, de los diferentes períodos de ocupación en su contexto geográfico y cronológico y el estudio de su arte rupestre y su contexto arqueológico interno.

Durante sus cuatro años de desarrollo reúne a más de una quincena de investigadores de nueve universidades: Zaragoza, Alicante, Bournemouth, Pisa, Roma, Burdeos, Zagreb, Valencia y País Vasco. Cuenta con la colaboración y financiación del Ayuntamiento de la Vall d'Ebo, la British Academy y de las instituciones de origen de los tres directores.