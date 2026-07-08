La nueva Campana Mayor de San Nicolás, bendecida por el Papa, volverá a sonar en València

Archivo - La Parroquia de San Nicolás de València culminará el próximo viernes la recuperación de su patrimonio sonoro con el izado de la nueva campana dedicada a León XIV, que fue bendecida por el Santo Padre en Roma en el mes de mayo. - SIMONE RISOLUTI - Archivo

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Parroquia de San Nicolás de València culminará el próximo viernes la recuperación de su patrimonio sonoro con el izado de la nueva campana dedicada a León XIV, que fue bendecida por el Santo Padre en Roma en el mes de mayo.

La subida de este nuevo bronce al campanario comenzará mañana jueves, a partir de las 20.30 horas, con una celebración de Acción de Gracias en la plaza de San Nicolás, avanzan desde el templo.

La pieza, de casi tres toneladas de peso contando con el yugo y los herrajes, será depositada a los pies del campanario en la plaza de San Nicolás a la espera de los trabajos de sustitución e izado que tendrán lugar en la mañana del día 10 de julio.

La campana es el elemento central de una celebración de Acción de Gracias que comenzará a las 20.30 horas del día 9 de julio, con la intervención del párroco de San Nicolás, que dará voz a dos partes esenciales del proyecto: Electro-Recamp, la empresa de restauración de campanas de Atzeneta d'Albaida encargada del ensamblaje de todos los elementos de la nueva campana, y el Grupo Logístico Virosque, empresa de Riba-roja de Túria responsable de la logística y custodia de la campana durante la peregrinación al Vaticano.

VOLTEO MANUAL "A LA ESPAÑOLA"

La celebración contará con la participación de la Capilla Musical de San Nicolás, que interpretará piezas de Romeu y Monteverdi, así como el Himno de la Coronación de la Virgen de los Desamparados. El himno dará paso al volteo manual "a la española", que se caracteriza por realizar un giro completo de 360º, y a la actuación del Grup de Danses de Moncada. La jornada concluirá con un vino de honor.

A lo largo de los siglos, las campanas han marcado el tiempo litúrgico y acompañado la vida comunitaria, anunciando celebraciones y acontecimientos importantes. Durante la Guerra Civil, la Campana Mayor de San Nicolás fue destruida y, en 1948, en un contexto de escasez, fue sustituida por una nueva pieza.

'La Gran'

Con el paso del tiempo, esta campana, conocida como 'La Gran', sufrió una grieta estructural que comprometió su calidad sonora, quedando silenciada en 2024. Tras la evaluación de los expertos, se aconsejó la fundición de una nueva campana en lugar de la recuperación de la anterior y, por ello, en 2025 la Parroquia impulsó este proyecto de recuperación del patrimonio sonoro original.

La nueva campana está dedicada a San Pedro Mártir, cotitular del templo, e incorpora en su bronce el escudo pontificio de León XIV, nombrado papa ese mismo año, junto con el lema de su pontificado, In illo Uno Unum (En el único Cristo somos uno), pues es tradición que las campanas incorporen un hecho relevante sucedido durante el año.

Este relieve conmemora el vínculo de San Nicolás con el papado desde el siglo XV, cuando Alfonso de Borja, rector de la Parroquia, fue elegido Sumo Pontífice con el nombre de Calixto III, conservando su título de rector y confiando el gobierno del templo a un vicerrector. La nueva campana ha sido fundida artesanalmente en Santander por el maestro Abel Portilla, mediante la técnica de la cera perdida.

Posteriormente, ha sido completada con yugo de madera y herrajes en el taller de Ontinyent de Electro-Recamp. Desde Valencia ha viajado hasta Roma, con el Grupo Virosque, para ser presentada al Sumo Pontífice, rector histórico de esta Parroquia.