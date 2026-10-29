La nueva Conselleria de Servicios Sociales y Justicia concentra políticas sociales, justicia y participación

Archivo - La consellera de Justicia, Nuria Martínez, en imagen de archivo - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva Conselleria de Servicios Sociales y Justicia, creada tras el cese de Elena Albalat como consellera del primer departamento para ir de cabeza de lista del PP al Congreso por Castellón en las próximas elecciones generales, concentra políticas sociales, justicia y participación.

La creación de esta nueva conselleria, que estará presidida por Núria Martínez, se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Este nuevo ente se ha convertido en el tercer departamento con más presupuesto del Consell, ha informado la Generalitat en un comunicado.

La nueva Conselleria de Servicios Sociales y Justicia es la cuarta por rango jerárquico tras las tres vicepresidencias y su dirección es asumida por la hasta ahora titular de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez.

El Ejecutivo valenciano ha reorganizado ambos departamentos bajo el principio de continuidad de la gestión administrativa "con el fin de no interrumpir la tramitación de los procedimientos administrativos y garantizar la agilidad en la prestación de los servicios públicos", han apuntado las mismas fuenes.

El decreto publicado en el DOGV establece la asignación de competencias de la Conselleria de Servicios Sociales y Justicia en materia de políticas de prestación social, servicios sociales, dependencia, mayores, personas con discapacidad, familias, infancia y adolescencia, adopciones, cooperación al desarrollo y voluntariado social.

Asimismo, se incluyen las competencias en materia de justicia y de gestión de las competencias en el campo de consultas populares, autogobierno colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, registros y notariado, protección de datos, transparencia de la actividad pública, buen gobierno y participación ciudadana.

En referencia a la distribución departamental, las secretarías autonómicas anteriormente adscritas a los departamentos de Servicios Sociales y de Justicia quedan integradas en la Conselleria de Servicios Sociales y Justicia, conservando sus respectivas denominaciones: Secretaría Autonómica de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Secretaría Autonómica del Sistema Sociosanitario, Secretaría Autonómica de Justicia y Autogobierno y Secretaría Autonómica de Transparencia y Participación.

Con esta nueva organización, la Administración del Consell se estructura en once departamentos: Presidencia de la Generalitat y diez Consellerias (Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad; Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia; Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación; Conselleria de Servicios Sociales y Justicia; Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública; Conselleria de Sanidad; Conselleria de Educación, Cultura y Universidades; Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca; Conselleria de Emergencias e Interior; y Conselleria de Industria, Turismo, Comercio e Innovación).