La nueva delegada del IVC en Alicante muestra disposición a trabajar en coordinación con el tejido cultural

Ana Bonmatí, López-Jamar y equipo del IVC en Alicante - GVA

ALICANTE, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva delegada territorial en Alicante del Institut Valencià de Cultura (IVC), Ana Bonmatí, ha trasladado su "disposición a escuchar, atender y trabajar en coordinación con el tejido cultural y los agentes del sector en Alicante".

Bonmatí ha explicado que el trabajo en la delegación se encuentra "en fase de escucha activa", con el objetivo de concretar las próximas líneas de actuación. En su primer encuentro con medios también han participado el director general del IVC, Álvaro López-Jamar, y el equipo directivo del organismo.

La nueva delegada de IVC también ha apuntado que la gestión cultural tiene que "ir de la mano de todos los agentes implicados: creadores, gestores, administraciones y públicos" y ha subrayado que le gustaría que esta sede sea "centro de referencia" para estos agentes y desde él "fomentar y visibilizar la participación de las compañías y creadores locales que tanto tienen que aportar", según ha informado la Generalitat.

Por su parte, López-Jamar ha destacado que esta incorporación abre "una etapa centrada en la proximidad, la escucha y el refuerzo del papel del IVC en Alicante".

Natural de Santa Pola, Bonmatí es funcionaria de carrera de la Universitat de València (UV) y cuenta con una trayectoria "consolidada" en gestión cultural, mediación y desarrollo de proyectos.

Ha dirigido el Servicio de Cultura Universitària de la UV y ha impulsado iniciativas vinculadas al patrimonio, la inclusión y el bienestar social, además de desarrollar actividad docente e investigadora en estos ámbitos.