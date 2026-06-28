Una nueva manifestación vuelve a exigir desde Paiporta el acta a Mazón por su gestión 20 meses después de la dana

Una nueva manifestación vuelve a exigir desde Paiporta el acta a Mazón por su gestión en la dana - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una nueva manifestación encabezada por las representantes de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana, y con el lema 'Mazón a presó', ha vuelto a exigir el acta de diputado al expresident de la Generalitat por su gestión, está vez desde Paiporta, zona cero de la riada, cuando se cumplen mañana 20 meses de la tragedia que dejó 230 víctimas mortales.

La marcha, convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana, los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLER) y el Acord Social Valencià (ASV), ha salido pasadas las 19.00 horas de la plaza de la Iglesia de Sant Jordi de Paiporta, una de las localidades más afectadas por las inundaciones.

Los manifestantes han exigido el fin del aforamiento de Mazón y que sea juzgado. Los asistentes llevan pancartas con menajes como 'Mazón a prisión. València no te quiere', 'Mazón = asesino. 230 razones para ir a la cárcel'; o 'No a l'aforament del gens honorable expresident' y coreban lemas como 'Mazón a Picassent, no a l'aforament' (Mazón a Picassent, no al aforamiento) o 'Mazón a presó, Consell dimissió' (Mazón a prisión, Consell dimisión).

De nuevo, la marcha, que se repite mensualmente desde la tragedia, quiere "rendir homenaje a las víctimas y personas afectadas, así como recordar que Paiporta fue zona cero de esta catástrofe y donde se dio el mayor número de víctimas mortales", han explicado las organizaciones convocantes.

También se pretende visibilizar y denunciar "el estado de deterioro en el cual continúa el municipio y el resto de pueblos, con proyectos urbanísticos todavía pendientes de ejecución, como por ejemplo los 22 kilómetros de alcantarillado por rehacer, aceras en mal estado, el CEIP l'Horta en barracones, o el Auditorio y la piscina municipal inutilizables". Las organizaciones han lamentado que "esto niega a la ciudadanía su derecho de acceso a servicios públicos esenciales".

La convocatoria denuncia que, "veinte meses después de la dana, Carlos Mazón continúa conservando el acta de diputado y las políticas del Consell siguen poniendo en riesgo la seguridad de la población". La marcha, después de un recorrido circular, finaliza en la Plaza Mayor, donde tendrá lugar la lectura de manifiestos de los diferentes colectivos convocantes. Está prevista la interpretación de la canción "El riu no té culpa' de Alejandro y Maria Laura.