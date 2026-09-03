La nueva presidenta de la AVL llama a no renunciar al valenciano y pide al Consell trabajar para fortalecer su prestigio

Toma de posesión de la nueva presidenta de la AVL, M. Àngels Francés - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), M. Àngels Francés, ha llamado a no "renunciar" al valenciano y situarlo "en el lugar que le corresponde", ha reivindicado que es una lengua "unitaria y diversa, propia y compartida" y "una pieza más, como todas las otras, pero diferente, única y necesaria".

Para ello, ha apostado por fomentar el uso de la lengua "en todos los ámbitos de la vida", ha pedido al Consell "trabajar juntos para fortalecer la autoestima lingüística y el prestigio social" de la misma y se ha comprometido a defender una institución "clara en la norma, próxima, útil y al servicio de la ciudadanía".

Así lo ha manifestado durante el acto de toma de posesión, celebrado este jueves en el Palau de la Generalitat y presidido por el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ante la presencia de consellers, otras autoridades, representantes institucionales y académicas y colectivos sociales o sindicales.

Por parte de los partidos, han asistido dirigentes de todas las formaciones con representación en Les Corts excepto Vox. Sí que han estado, por ejemplo, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o el síndic de Compromís, Joan Baldoví. Mientras, la portavoz de Intersindical, Beatriu Cardona, ha portado una camiseta verde con el lema 'Defensar l'escola pública' (Defender la escuela pública).

En su discurso, Francés, que se ha comprometido a ostentar el cargo con "independencia y objetividad", ha reivindicado una institución académica que "guíe a la ciudadanía, impulse el valenciano y lo proyecte al mundo" y ha abogado por fortalecer la lengua para "equipararla" con el resto y que tenga su "espacio sólido y arraigado".

'TRENCADÍS'

Francés ha utilizado como hilo conductor de su discurso uno de los términos que aparece en el vocabulario de la cerámica, que está introduciéndose ahora en el Portal Terminològic Valencià de la AVL: 'trencadís'. "Así es como me imagino las lenguas en el mundo: una amalgama de colores, formas y texturas, encajando en un difícil equilibrio, donde el valenciano es una pieza más, como todas las otras, pero diferente, única y necesaria", ha expresado.

En este sentido, ha valorado la "suerte" de tener "una pieza propia en este 'trencadís', a la que no podemos renunciar, porque refleja nuestra manera de mirar, entender y definir la realidad". "¿Os imagináis otros países que tienen lenguas propias renunciando? Tenemos derecho a ser, en el trencadís del mundo, y a perdurar desde las raíces, como una lengua unitaria y diversa, propia y compartida", ha remarcado.

Asimismo, la nueva presidenta de la AVL ha valorado el trabajo de la Acadèmia en sus 25 años de historia y se ha comprometido a proyectar la institución hacia "los retos de futuro".

TRES "DESAFÍOS"

El primero de estos "desafíos", ha mencionado, pasa por "continuar consolidando una normativa "útil y segura" para la ciudadanía, dirigida tanto a hablantes nativos como recién llegados, que sirva para el uso del valenciano en todos los ámbitos de la vida cotidiana, social y profesional". "Apostamos por una Acadèmia clara en la norma y también próxima, útil y al servicio de la ciudadanía", ha indicado.

El segundo reto es situar al valenciano "en el lugar que le corresponde": "Hay que impulsar nuestra lengua, fortalecerla, solucionar el día a día de los usuarios, para equipararla con las otras piezas del mosaico, para que tenga su espacio sólido y arraigado". Al respecto, ha señalado que hay lenguas "más grandes" y otras "más pequeñas", pero ha advertido: "Ninguna está por encima ni por debajo de la otra".

Un objetivo que, según ha expresado M. Àngels Francés, le gustaría compartir con el Consell. "Nos tendréis al lado si trabajamos juntos para fortalecer la autoestima lingüística y el prestigio social del valenciano", ha prometido al Ejecutivo autonómico.

Y el tercer objetivo pone el foco en modernizar la difusión de los recursos de la AVL, "adaptándolos a los nuevos entornos tecnológicos y a las necesidades de las generaciones más jóvenes", con una "atención particular" al papel del valenciano ante el auge de la inteligencia artificial.

"Tenemos que difundir el resultado del trabajo que se lleva a cabo en la institución, en el marco comunicativo contemporáneo, para hacer llegar a la ciudadanía, de manera eficaz, los materiales, los contenidos y las iniciativas que están pensados para guiar y ayudar los hablantes en todas las situaciones de su vida", ha concretado.

APLICACIONES

La presidenta de la AVL ha destacado el conjunto de aplicaciones que la Acadèmia pone a disposición de la ciudadanía para facilitar el uso normativo de la lengua: el Diccionari Normatiu Valencià, las Gramáticas Normativas Valencianas, el Nomenclador Toponímico Valenciano y el Corpus Informatizado del Valenciano, que reúne documentos desde el siglo XIII hasta la actualidad. A estos se añade el Portal Terminológico del Valenciano, donde se incorporan nuevos vocabularios especializados, como el de la cerámica ahora.

M. Àngels Francés ha remarcado que "ninguno de estos retos se puede afrontar en solitario" y ha apostado por la "colaboración horizontal" con otras instituciones "con las que compartimos objetivos, para dar respuesta conjunta a los desafíos de futuro" que plantea la digitalización de la lengua.

LLORCA PIDE "FLEXIBILIDAD"

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado que el valenciano es "una lengua de todos, con independencia de sus ideas" y ha confiado en que esta "nueva etapa" que se inicia en la Acadèmia Valenciana de la Llengua esté marcada por el "rigor académico, la flexibilidad y la voluntad de construir puentes" y en que la institución sea el "punto de encuentro" que una a las personas "por encima de las discrepancias".

El jefe del Consell ha afirmado que este nuevo tiempo llega con "más diálogo que nunca" y ha llamado a "recuperar el espíritu de consenso que hace un cuarto de siglo propició su creación".

También ha deseado que la entidad siga ejerciendo su "papel de referencia, con rigor, independencia, flexibilidad y diálogo", que la "nueva etapa" sea la del "consenso, proyección y ambición compartida" y que la AVL esté "al servicio de la lengua valenciana y de todos los valencianos".

En este sentido, ha abogado por que la Acadèmia sea el "punto de encuentro" del "respeto, el conocimiento y la concordia" con el propósito de que todos los valencianoparlantes "se sientan representados y protegidos". "Una institución que no representa a todos solo divide", ha avisado el jefe del Consell, que ha reivindicado que la lengua "es del pueblo que la habla y no al revés", por lo que su protección y normalización ha de ser "flexible y cercana a la gente, no una cosa artificial que solo existe en un papel".

Asimismo, ha considerado que el valenciano "no puede ser menos que el castellano" y ha sacado pecho de la política lingüística del Consell, con ejemplos como la ley de libertad educativa. "Haríamos mucho mal si la convertimos --la lengua-- en doctrina y en motivo de confrontación. De un conflicto no se puede sacar nada bueno".

"COLABORACIÓN Y RESPETO INSTITUCIONAL"

Por ello, ha señalado que el "reto" ahora es "no confrontar", sino que las nuevas generaciones consideren al valenciano como una herramienta útil y abierta". También ha reconocido que la AVL es una institución "de referencia y respetada por todos", pero por eso mismo ha indicado que para seguir siéndolo debe ser "flexible y próxima".

Llorca ha enviado con ello a la nueva presidenta de la AVL un "mensaje de colaboración y respeto institucional" y ha incidido en que "la mejor manera de proteger el valenciano es trabajar juntos, con vocación de diálogo y servicio público".