Las nuevas obras de artistas digitales llegan a Bombas Gens Centre d'Arts Digitals con Media Server Sessions

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Bombas Gens Centre d'Arts Digitals celebrará su primer aniversario desde su renovación con las Media Server Sessions, una nueva propuesta que reúne en una sesión las mejores obras de arte digital que se pueden ver ahora en España, "mostrando las posibilidades de creación de las nuevas tecnologías y la capacidad del centro como espacio de innovación y experimentación".

Cada edición ofrece una selección de obras digitales que rinden homenaje a los apasionados del sector y a los artistas que lo alimentan, "haciendo referencia a un elemento clave en este proceso: el servidor, el elemento que permite almacenar y reproducir todas esas piezas y servirlas al público", según ha indicado el centro cultural en un comunicado.

Artur Duart, director de Bombas Gens Centre d'Arts Digitals, ha señalado que, en el primer año del centro, se han "superado con creces los objetivos" marcados "en cuanto a la calidad de las propuestas y el número de visitantes".

"Nuestras exposiciones han tenido una gran aceptación entre los diferentes públicos y, al mismo tiempo, hemos tejido redes con diferentes agentes culturales demostrando la capacidad de este nuevo proyecto de ser un espacio de referencia en cuanto a creación y exhibición de artes digitales abierto a la innovación y a la experimentación", ha resaltado.

La primera edición de Media Server Sessions presentará las últimas creaciones de destacados artistas locales e internacionales como Vitamin, Lauren Moffatt, Jordi Massó, Desilence y Lucas Gutiérrez. Esta nueva propuesta cultural contará con cuatro fechas: 11 y 12 de abril, 24 de mayo y 5 de junio a las 21.00 horas. Las entradas tienen un precio de 9,50 euros.

En la sesión, Vitamin, el estudio creativo multidisciplinar con más de once años de trayectoria y sede en Valencia, presentará 'Matt3r: Origin of Creation', una experiencia inmersiva y multisensorial que invita a reflexionar sobre el origen y la estructura del universo desde una perspectiva estética y conceptual.

Vitamin construye estrategias innovadoras para materializar ideas en instalaciones interactivas, tanto para eventos pequeños como espectáculos audiovisuales de gran envergadura, diseñando instalaciones inmersivas, light art, showrooms, video mapping 3D, espectáculos audiovisuales de danza y óperas en todo el mundo.

Por su parte, la artista australiana Laurent Moffat, participará con 'Des/Composición (Flores para Suzanne Clair)', una obra inmersiva que explora los ciclos naturales de crecimiento y decadencia mediante ecosistemas virtuales y físicos interconectados, inspirándose en la obra de J.G. Ballard, con una impactante banda sonora original de Draisine y efectos visuales de bunnybreaker. Moffatt, que vive y trabaja en Valencia cuenta con numerosos galardones internacionales y sus obras se han exhibido en espacios como Haus der Kulturen der Welt, Centre Pompidou, o el The Sundance Film Festival, entre otros.

Asimismo, Jordi Massó, artista visual especializado en videomapping y entornos inmersivos que dirige el departamento de innovación y vídeo en IDEAL, Centre d'Arts Digitals en Barcelona, presentará su último trabajo 'Pax Rata Fiat', un cortometraje fulldome que explora la relación con la naturaleza a través de una reinterpretación abstracta del proceso de elaboración de la ratafía, un licor tradicional catalán. La pieza, que se estrenó en formato inmersivo en el Festival Sónar, ha sido nominada a mejor cortometraje fulldome en el Festival Fulldome de Jena (Alemania).

LENGUAJE VISUAL INMERSIVO

Igualmente, Tatiana Halbach (Barcelona) y Soren Christensen (Dinamarca) son la fuerza creativa detrás de Desilence, un estudio de arte visual con dos décadas de experiencia redefiniendo la manera en que se cuentan historias a través de un lenguaje visual inmersivo. Esta primera edición de Media Server Sessions mostrará su proyecto más reciente, 'Paramnésico', que ha sido presentado en espacios y festivales internacionales como IDEAL Barcelona, Bright Festival, ISE, MUSA en México y Sónar. La pieza fusiona inteligencia artificial, imágenes generativas y música para crear una narrativa surrealista que cuestiona la frontera entre lo real y lo imaginado.

Finalmente, Lucas Gutiérrez, artista digital y diseñador industrial argentino afincado en Berlín, explora en su obra 'This is not 3D' la intersección entre programas informáticos y errores gráficos, creando objetos autónomos en un entorno virtual sin principio ni final, caracterizado por texturas macro y superficies imposibles; una propuesta que reflexiona sobre los nuevos paradigmas de la cultura digital desde una perspectiva metafísica, colorida y caótica.

Los últimos trabajos del artista, que ha ofrecido charlas y performances en espacios como el Centre Pompidou, IRCAM, Manifeste, Sonar+D, NYU Berlin/Tokio y sus obras se han mostrado en certámenes internacionales como The New Infinity, Berliner Festspiele, Immersion y CTM / transmediale, entre otros.

CONCIERTO "SILENCIOSO"

Paralelamente, el centro también acoge propuestas e iniciativas de diversos colectivos y artistas. Una de las citas destacadas del mes de abril será el concierto "silencioso" del grupo Rufus T. Firefly, que ha escogido el centro cultural valenciano para la presentación en la ciudad de su nuevo disco 'Todas las cosas buenas', y que ya ha agotado las entradas.

El conjunto de Aranjuez ha escogido un original formato de concierto, que se realizará con cascos, lo que permitirá a las personas asistentes centrar toda su atención en la música para escuchar todos los matices del disco por primera vez, mientras la banda toca en directo.

Por otra parte, con el objetivo de facilitar las visitas del público familiar durante las vacaciones escolares de Semana Santa, la exposición 'Tutankamon, la experiencia inmersiva' estará abierta ininterrumpidamente del 16 al 28 de abril.