Nuevas secciones y formatos y "voces potentes" sobre Palestina, en una Mostra de València "actualizada"

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani busca actualizarse a los nuevos tiempos en su 40 aniversario con una apuesta por una programación "renovada, más cercana al público, mayor presencia urbana y nuevos formatos" y que reservará un espacio a la actualidad con la presencia de "voces potentes" sobre la situación que sufre Palestina.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la directora del festival y subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales, Sara Mansanet, durante la rueda de prensa de presentación de la imagen gráfica del certamen, que ha contado con la participación del presidente del Palau de la Música, el concejal José Luis Moreno; el director del auditorio, Vicente Llimerá, así como los diseñadores Dídac Ballester y Rosella Reig, que proponen una síntesis visual del Mediterráneo que conecta "tradición y modernidad".

"Queríamos hacer una imagen contemporánea muy fresca e irreverente que fuera diferente a lo que se ha hecho hasta ahora", ha detallado Ballester quien ha apuntado que el cartel, "cargado de simbolismo", proyecta "una estética contemporánea que resume el espíritu conmemorativo del festival y su vocación de futuro".

El certamen, que tendrá lugar desde el próximo 23 de octubre hasta el 2 de noviembre, presenta una programación "renovada, más cercana al público, una presencia urbana ampliada y nuevos formatos", para celebrar sus 40 años "reafirmándose como el principal escaparate del audiovisual mediterráneo y una cita imprescindible para quienes entienden el cine como herramienta de conexión, cultura, crítica y transformación".

Entre las principales novedades de esta 40 edición, --la primera tras la integración de la Mostra en el Palau de la Música-- Sara Mansanet ha destacado el cambio de nombre de la sección informativa por 'Xaloc' donde participarán obras de la Comunitat Valenciana que podrán optar al Premi del Públic Ciutat de València, dotado con diez mil euros para la distribución en España.

También ha hecho mención a la creación de una nueva sección 'Finestra' destinada a cortometrajes y mediometrajes de participación valenciana producidos entre 2024 y 2025 y que un jurado profesional otorgará el premio Dama a la mejor obra, el importe del cual irá destinado a las personas autoras de su guión y su dirección.

"FOMENTAR PRESENCIA GLOBAL" DEL CINE VALENCIANO

"Queremos así fomentar la presencia global de estas obras de entorno valenciano, siendo esta una oportunidad para establecer un diálogo entre los cineastas de nuestra comunidad en el contexto de la creación cinematográfica internacional", ha subrayado.

Asimismo, la Sección Oficial del festival destinada a premier española abrirá este año su contenido a la no ficción en su competición por las Palmeras de oro y plata.

Por otra parte, interrogada por si el certamen acepta o aceptará producciones procedentes de Israel, Mansanet ha contestado que para la Mostra "los derechos humanos van por encima de cualquier cuestión": "El festival acoge producciones de todo el Mediterráneo, donde Israel igual que Palestina, comparten Mediterráneo, pero a la hora de hacer la selección hemos valorado, no solamente de dónde vienen las historias sino qué nos quieren contar los creadores y creadoras. Al final la creación audiovisual va bastante más por delante de las leyes y las normas", ha sostenido.

Asimismo, ha señalado que el festival no "solamente" tiene películas palestinas, sino que también obras que "hablan específicamente del conflicto". "No hemos hecho otra sección especial de Gaza porque se hizo el año pasado y, lamentablemente, la situación ahora mismo no favorece a que se puedan producir películas", ha remarcado la directora, al tiempo que ha destacado que cuentan con "alguna producción que quiere participar" pero que "no saben si van a poder".

"Es una situación muy complicada pero el festival está abierto a toda la escucha y a ayudar en lo que podamos. Veréis en las diferentes secciones que hay voces y muy potentes", ha apuntado.

Otra de las novedades será el regreso de La Cabina --festival de mediometrajes cancelado en 2023-- en formato de competición oficial donde mediometrajes producidos o coproducidos por países de la cuenca mediterránea competirán por el premio La Cabina, dotado con 5.000 euros a la producción y 5.000 euros a la distribución española.

El certamen también pone en valor el mediometraje con la proyección de '10k', un mediometraje de la directora e investigadora Gala Hernández López, estrenado en la Quincena de Cineastas de Cannes, que clausurará el festival.

Además, el festival se expandirá tanto en programación como en territorio. Por primera vez, el emblemático edificio Veles e Vents acogerá el Foro Valencia Film Afers. A él se suma La Mutant, que albergará la música en directo de la sección Visuals, subrayando el carácter festivo de esta edición.

Y, junto a sus sedes habituales de exhibición --cines Babel, Filmoteca y Palau de la Música--, el festival regresa al centro de València con sesiones en los cines ABC Park que "consolida su presencia urbana y su vocación de encuentro directo con el público".

PROGRAMACIÓN RENOVADA

El telón de la Mostra se levantará con 'La cena', del veterano director Manuel Gómez Pereira, quien firma una comedia dramática ambientada en la posguerra española, basada en una obra de José Luis Alonso de Santos, y rodada en escenarios valencianos.

Con un reparto "de lujo" --Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Etxeandia y Elvira Mínguez, y los valencianos Óscar Lasarte, Gloria March, Toni Agustí y Ferran Gadea-- la película combina crítica social y humor en una historia coral que inaugurará el certamen después de su estreno mundial en el Festival de San Sebastián.

La cinta, una producción hispanofrancesa en la que participa la productora valenciana Turanga Films, cuenta con el apoyo de À Punt y del Institut Valencià de Cultura, así como también participan profesionales valencianos en la escenografía y en la iluminación.

PRESENCIA DEL FESTIVAL A LO LARGO DEL AÑO

Sobre la nueva unión de la Mostra al Palau de la Música, Sara Mansanet ha señalado que, a raíz de esta adhesión, el festival tiene la intención de no solamente estar presente en su fecha de celebración sino que su programación se extienda a lo largo del año con proyecciones de cine en el Palau o, a través de la marca Mostra 365, estar presente en premiers de proyectos valencianos como el de 'El cautivo', que tuvo lugar este pasado jueves en L'Oceanogràfic.

Preguntada la directora por si ha conseguido crear la Mostra que quería teniendo en cuenta que fue nombrada hace cinco meses, Mansanet ha indicado que, si compara el proyecto que presentó para el puesto de subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales, ha conseguido plasmarlo casi al "90 por ciento" del diseño que tenía pensado para el festival.

Y, en cuanto a si la reducción del tiempo de presentación de las obras al certamen ha podido condicionar el nivel y el número de proyectos recibidos, ha asegurado que la participación ha sido "desbordante" y ha señalado que se han recibido "el doble de proyectos" que en la anterior edición.