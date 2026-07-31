Nueve carreteras permanecen cortadas este viernes por el incendio en la Vall d'Uixó (Castellón)

Incendio de la Vall d'Uixó - CONSORCIO DE BOMBEROS

VALÈNCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve carreteras permanecen cortadas este viernes como consecuencia del incendio que asola la localidad castellonense de la Vall d'Uixó desde el pasado sábado.

Según ha informado CEGESEM de la Conselleria de Medio Ambiente, se trata de la CV-200; la CV-203; la CV-205; la CV-215; la CV-219; la CV-223; la CV-230; la 2223; y la 2224.

Por el momento, sobre el incendio, que no está controlado, se descarta que el origen sea por causas naturales puesto que el Seprona tiene detectados dos focos diferenciados y separados en el espacio en la zona donde se inició el fuego.