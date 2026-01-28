El nuevo Centro Cultural de Las Clarisas de Elche contará con biblioteca, salas de exposiciones y cafetería

Proyecto de reforma integral de Las Clarisas - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Centro Cultural de Las Clarisas de la ciudad de Elche (Alicante) contará con cinco salas de exposiciones para colecciones tanto autonómicas como municipales, una cafetería como "espacio de encuentro" y una biblioteca dependiente de la Biblioteca Central Pedro Ibarra.

Además, recuperará los accesos originales a la plaza de la Mercé y la bóveda de tracería gótica, se restaurará la capilla para devolverle su orientación original y se duplicará el espacio. También se habilitará una sala sobre los antiguos baños árabes, con pasarelas que permitirán contemplar las bóvedas y lucernarios.

Así lo ha señalado el alcalde de Elche, Pablo Ruz, durante la primera visita institucional a la ciudad que ha realizado este miércoles la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí.

"Es un proyecto precioso que va a convertir este lugar en un punto de encuentro en el centro histórico y en el gran espacio cultural que Elche merece", ha enfatizado el primer edil, según un comunicado del consistorio.

NUEVA SUBVENCIÓN

Por su parte, Ortí ha destacado este miércoles el "firme compromiso de la Generalitat con la rehabilitación del Convento de las Clarisas" y ha anunciado la aprobación de una nueva subvención en 2026 para continuar con la actuación sobre este edificio del patrimonio histórico y cultural ilicitano.

Según la consellera, esta actuación tiene "un especial interés público no solo por la protección y recuperación del inmueble mediante un convenio plurianual, sino también porque será la sede permanente de la Colección de Arte Contemporáneo de la Generalitat".

También ha explicado que la nueva subvención prevista en 2026 se sumará a la aprobada por el Consell en 2025 por un importe de 200.000 euros, que se ha destinado a la redacción del proyecto de ejecución y a la instalación de equipamiento de vigilancia y la dotación de material audiovisual, según indica la administración autonómica en un comunicado.

Asimismo, ha informado de que el proyecto cuenta con los informes favorables por parte de la Conselleria y ya está en fase de licitación por parte del Ayuntamiento de Elche, "por lo que se espera que las obras, que tendrán una duración de 18 meses, puedan iniciarse a lo largo de 2026".

Ortí ha recalcado también que se está trabajando en la elaboración de un convenio marco "que recoja los compromisos de la Conselleria en los próximos años para la ejecución de estas obras". La firma de este convenio se enmarca en el Plan Restaura de la Generalitat, que tiene como objetivo "la modernización, conservación y restauración del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana", apuntan desde el Consell.

Durante la visita, Ortí también ha firmado en el libro de honor del consistorio ilicitano y el alcalde le ha hecho entrega de una Dama de Elche como recuerdo de su primera visita, así como de una edición numerada del Consueta del Misteri d'Elx.

Asimismo, ha mantenido un encuentro en la Casa de la Festa con representantes del Patronato del Misteri d'Elx, donde ha trasladado "su voluntad de impulsar la máxima colaboración entre la Generalitat" y la entidad para "asegurar la protección y promoción de este drama sacro-lírico de origen medieval, que forma parte de la lista de Bienes Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco desde 2008", indica la Conselleria.

CARACTERÍSTICAS DEL CONVENTO

El antiguo Convento de la Merced, ubicado muy cerca de la Basílica de Santa María y la Torre de Calahorra de Elche, tiene su origen en 1270, fruto de la donación de los baños árabes de la ciudad a la orden de La Merced por parte del Infante Don Manuel.

El conjunto es el resultado de la superposición de diferentes épocas. Entre los elementos que componen el convento destacan los baños árabes, "único vestigio" del pasado musulmán de Elche que, junto a la torre Calahorra, son los edificios "más antiguos", según recalca la Generalitat.

De planta rectangular, los baños se encuentran ubicados en la parte norte del claustro y cuentan con tres naves comunicadas a través de arcos rebajados cubiertas por bóveda de cañón perforadas para la iluminación. Además, en una de estas naves se conservan pinturas al fresco con motivos geométricos realizados con rojo almagra.

En cuanto a la iglesia, de su época gótica perviven algunos restos en el presbiterio de la actual al lado de la torre esquinera. Asimismo, la cubierta del coro actual es una bóveda estrellada de doble clave que tiene inscrita la fecha 1567 y se correspondería con la cabecera del templo tardogótico.

Al exterior destaca la portada renacentista y un óculo de piedra labrada en la fachada sur. El conjunto se completa con dos patios y un claustro de estilo barroco, el jardín que fue en su momento huerto y un ala de dependencias.