El nuevo centro de salud de la calle Antonio Suárez contará con 25 consultas y estará terminado en dos años

Gómez y Catalá visitan el inicio de las obras del nuevo centro de salud de la calle Antonio Suárez de València - GVA

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo centro de salud de la calle Antonio Suárez de València, una nueva infraestructura sanitaria que sustituirá al actual consultorio de la calle Chile, contará con 25 consultas y estará terminado en dos años gracias a una inversión de más de 8 millones de euros.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha realizado una visita a la parcela, cedida por el Ayuntamiento, en la que se levantará el futuro centro sanitario, cuyas obras han comenzado este martes, acompañado por la alcaldesa de València, Maria José Catalá, y el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) València Norte, Álvaro Bonet.

Durante su visita, Gómez ha destacado la importancia que va a tener este nuevo centro sanitario, "porque el proyecto consiste en la construcción de un nuevo edificio de grandes dimensiones con ocho plantas, lo que permitirá aumentar la capacidad asistencial respecto al actual consultorio de la calle Chile".

Así, contará con 25 consultas, entre médicas y de enfermería, frente a las 14 que tiene el actual centro de la calle Chile. Además, se incorporarán nuevas áreas asistenciales, como Maternidad, Fisioterapia y Trabajo Social, lo que "permitirá responder a la actual demanda asistencial de los vecinos de este barrio de València y evitará que los pacientes asignados a este centro tengan que desplazarse a otro para recibir estas prestaciones".

En concreto, la nueva infraestructura se va a ubicar en una parcela entre medianeras, que ha sido cedida por el Ayuntamiento de València, y que se ubica en la calle Antonio Suárez nº16. El edificio, de ocho plantas y dos plantas de sótano, dispone de una superficie de 3.128 metros cuadrados.

En este sentido, el conseller ha explicado que "se trata de 2.500 metros cuadrados más respecto al edificio de la calle Chile, que dispone de 500 metros cuadrados, por lo que tanto profesionales como pacientes se beneficiarán de unas instalaciones más amplias, modernas y que estarán dotadas del mejor equipamiento tecnológico".

En cuanto al plan funcional, el nuevo centro de salud va a contar con Área de Recepción, Extracciones Periféricas, Medicina de Familia con 10 consultas, Enfermería Familiar con cinco consultas, Pediatría con tres consultas, Enfermería Pediátrica con dos consultas, Fisioterapia y Rehabilitación, Maternidad, Trabajo Social, Área de Administración y Servicios Generales

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN VALÈNCIA

Gómez ha puesto de relieve la importancia que tiene la coordinación entre las distintas instituciones, "porque funcionan cuando se trabaja de forma coordinada, por un bien común y principalmente, por el interés de los ciudadanos", ha subrayado.

En este sentido, ha resaltado "la gran revolución sanitaria que se está generando en esta legislatura debido a todos los proyectos que hay en marcha" gracias a la colaboración entre Ayuntamiento y Generalitat. Así, ha mencionado proyectos como los centros de salud de Castellar, de La Torre, de Benimámet, el de Penya-roja o el de la Fuensanta, entre otros.

Según ha puntualizado Gómez "se trata de centros de salud que hemos proyectado, planificado, rehabilitado o construido en esta legislatura y que serán realidades en la legislatura que viene".

Del mismo modo, ha hecho referencia a infraestructuras "emblemáticas" que se han proyectado en la como es el caso del centro sanitario de Campanar o la construcción del nuevo hospital de Campanar, "un hospital de 550 camas y 600 millones de euros". Además, está en marcha la ampliación del Hospital Clínico, así como proyectos pomo la Protonterapia o el Ciclotrón.

"REIVINDICACIONES CUMPLIDAS"

Por su parte, la alcaldesa de València, Maria José Catalá, ha coincidido en resaltar los resultados de la colaborado "excepcional" entre Administraciones que ha derivado en "resultados muy positivos para el vecindario porque hay reivindicaciones que llevaban décadas y en solo tres años se están visualizando".

Así, ha recalcado que "en dos legislaturas, la ciudad se transformará absolutamente desde el punto de vista sanitario porque hemos visto como la necesidad de ampliación del centro de salud de Benimàmet se hacía realidad, hemos visto el trabajo conjunto para la parcela del futuro centro de salud de Penya-roja y también para poder hacer posible cuanto antes el de la calle de Serpis".

Catalá también se ha referido también al resto de inversiones en el barrio de Mestalla y ha asegurado que "hay una calendarización de dotaciones públicas y, ahora mismo, tenemos previsto avanzar en el centro de mayores, en la implementación de la policía de barrio y continuamos trabajando en cuestiones de saneamiento y limpieza".

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos de Aragó-Bèlgica, Eduardo Pla, ha afirmado que "hoy es un gran día porque es un centro de salud que necesitamos y pasamos del concepto de ambulatorio a tener un centro integral de salud". Del mismo modo, Mari Carmen Martínez, de la asociación de vecinos de la Ciutat Universitària-Exposició, ha valorado positivamente el inicio de las obras porque "tendremos uno de los mejores centros de salud de València".