El nuevo Hospital General de Ontinyent incorpora la primera Unidad de Daño Cerebral Adquirido del departamento

Fachada del nuevo Hospital General de Ontinyent - GVA

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Hospital General de Ontinyent (Valencia) ha puesto en marcha la primera Unidad de Daño Cerebral Adquirido del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, un recurso especializado destinado a la atención integral de personas que han sufrido una lesión cerebral sobrevenida de diverso origen y presentan un déficit prolongado, permanente o temporal, de tipo físico, psíquico, cognitivo, conductual o sensorial que condiciona una reducción en su capacidad funcional y calidad de vida.

La apertura de esta unidad supone un "importante avance" en la cartera de servicios del departamento, al ofrecer por primera vez un dispositivo específico para la rehabilitación de pacientes con daño cerebral adquirido en fases posteriores a la atención aguda, tal como ha informado la Administración autonómica en un comunicado.

La unidad atiende a personas que han sufrido lesiones neurológicas de diferente origen y cuyo proceso de recuperación requiere abordaje especializado orientado a recuperar capacidades, minimizar secuelas y favorecer la máxima autonomía posible. Sus funciones incluyen el tratamiento especializado, estimulación cognitiva, terapia del habla, apoyo conductual, asesoramiento familiar y entrenamiento en actividades de la vida diaria entre otras.

El objetivo principal del servicio es restituir, minimizar y/o compensar las alteraciones funcionales aparecidas en la persona afectada por una discapacidad como consecuencia de una lesión del sistema nervioso.

Los pacientes pueden ser derivados desde las consultas de distintas especialidades o desde los centros hospitalarios del departamento, tras haber superado la fase aguda de su enfermedad o lesión, con el fin de continuar con el tratamiento necesario rehabilitador acorde a sus necesidades particulares.

Desde su apertura, la unidad ha atendido ya 32 consultas y tiene en tratamiento actualmente a 20 pacientes. Además, está prevista una ampliación progresiva contemplándose de su actividad tras la incorporación de la atención a pacientes ingresados en el propio hospital.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR Y ÚLTIMA TECNOLOGÍA

La Unidad de Daño Cerebral Adquirido cuenta un equipo multidisciplinar formado por un médico rehabilitador, tres fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionales, una logopeda, una psicóloga clínica, una técnica en cuidados de enfermería, un administrativo y un celador.

Las instalaciones disponen de gimnasio de tratamientos, consultas médicas, de logopedia y psicología, una sala multiusos y de terapia ocupacional equipada con última tecnología digital y sistemas de realidad virtual aplicados a la rehabilitación.

Esta unidad amplia la cartera de servicios del departamento Xàtiva-Ontinyent y permite desarrollar tratamientos más personalizados y adaptados a las necesidades concretas de cada paciente, favoreciendo su recuperación funcional y mejorando su calidad de vida.

Con la puesta en marcha de esta unidad, el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent amplía su capacidad asistencial en el ámbito de la rehabilitación neurológica y refuerza la atención especializada a pacientes con daño cerebral adquirido y a sus familias.