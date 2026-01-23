El nuevo modelo de Atención Primara agiliza los circuitos asistenciales e incorpora jefaturas de Medicina y Enfermería

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo modelo de Atención Primaria, aprobado este viernes por el pleno del Consell, introduce medidas para "ordenar y agilizar los circuitos asistenciales, mejorar la obtención de citas y reducir la demora" y equipara su estructura a la de Hospitalaria al incorporar nuevas jefaturas de Medicina y Enfermería. En total, se destinará 2,5 millones de euros para implantar estas mejoras con las que se quiere "garantizar una mayor calidad asistencial, equidad territorial y mejorar la capacidad resolutiva de los centros de salud".

Así, lo ha destacado este viernes el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en el que se ha dado luz verde a este decreto, en el que se ha trabajado más de un año y medio, y y con el que se quiere "actualizar el marco normativo que regula una prestación al siglo XXI": "Generará un beneficio para el ciudadano, una reducción de las demoras, mejora el pronóstico y el diagnóstico para el profesional, ya que se producirá una desburocratización, y para el sistema, ya que integraremos la asistencia".

Al respecto, ha explicado que el nuevo modelo --que cuenta con la memoria económica, el aval de la Abogacía de la Generalitat, de la Intervención y del Consejo Jurídico Consultivo-- ha sido diseñado para "responder a las necesidades asistenciales actuales", como el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población o el aumento de las enfermedades crónicas, ya que hasta ahora "estábamos sujetos a un marco normativo de asistencia sanitaria global del año 2007 y el único marco normativo legal que sustentaba exclusivamente a la atención primaria era una orden del año 1992". Además, se afrontan "los nuevos desafíos tecnológicos, mediante la incorporación de aplicaciones basadas en inteligencia artificial".

Sanidad destinará 2,5 millones para consolidar una Atención Primaria dotada de una estructura "moderna, cercana al paciente y con capacidad para resolver la demanda real de los usuarios". Para ello, se contempla circuitos organizativos que "priorizan una atención más ágil" y "se establece procedimientos de gestión compartida de la demanda, que inciden en la identificación de la necesidad del paciente, su clasificación y canalización al profesional más adecuado y en el menor tiempo posible".

"Se estructuran las distintas funciones del personal sanitario que trabaja en un centro de salud --celadores, administrativos, enfermeros y médicos-- para que cada categoría profesional haga lo que mejor sabe hacer", ha destacado.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IMPULSO DE LA PREVENCIÓN

El decreto también impulsa el proceso de transformación digital de la Atención Primaria, en el marco de la Estrategia de Salud Digital mediante la incorporación de tecnología, herramientas digitales y aplicaciones basadas en inteligencia artificial que permitan "incrementar y agilizar la capacidad diagnóstica de los centros de salud y con ello el inicio de tratamientos de los pacientes". La finalidad es alcanzar "una mayor accesibilidad, capacidad resolutiva y reducir la demora en la atención".

En ese sentido, para "favorecer la desburocratización y que el facultativo haga lo que tiene que hacer, que es atender al ciudadano, ha anunciado que "antes de que llegue el verano se pondrá a su disposición un asistente cognitivo multidisciplinar y multiconversacional" para agilizar la concesión de citas.

Además, "se va entrelazar la informática y la humanización, de tal forma que con un mecanismo también de IA el ciudadano podrá estar hablándole al facultativo y el facultativo podrá estar mirando al paciente y mientras este asistente irá introduciendo en la historia clínica del paciente lo que le va diciendo, de tal forma que conseguimos mejorar el tiempo, la humanidad y complementarla con toda la dotación tecnológica avanzada".

Para desarrollar estas actuaciones, la norma contempla la formación del personal, así como el impulso de la investigación, fomentando programas integrados en la jornada ordinaria de los profesionales para facilitar que adquieran las habilidades necesarias para el uso de las nuevas herramientas tecnológicas. Por su parte, contarán con mecanismos de auditoría para desarrollar una evaluación continua del rendimiento en el uso de las distintas aplicaciones.

Finalmente, el nuevo decreto pondrá de relieve el "importante papel" que desempeña la Atención Primaria en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades dada la cercanía con el paciente y su entorno. De ahí, que se potencie la acción comunitaria y la colaboración intersectorial entre ámbitos como sanidad, educación, servicios sociales y salud pública. "Este decreto potencia la prevención, promoción y actuación comunitaria como una de las líneas estratégicas de la Atención Primaria en la Comunitat Valenciana", ha recalcado.

NUEVAS JEFATURAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

Asimismo, se implanta una nueva estructura jerárquica en Atención Primaria, equiparándola a la ya establecida en Atención Hospitalaria, de modo que se creen nuevas jefaturas de Medicina y Enfermería del ámbito de Atención Primaria y Comunitaria.

El objetivo de Sanidad es, por una parte, "prestigiar" a los profesionales de Atención Primaria, de forma que dispongan de las mismas oportunidades que los profesionales de Atención Hospitalaria a la hora de promocionar en su carrera profesional. Además, esta organización jerárquica y su equiparación al nivel hospitalario permitirá "mejorar la atención y continuidad asistencial del paciente".

En concreto, se crearán jefaturas de servicio de Atención Primaria y Comunitaria en cada Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI), cuya cifra atendrá a criterios relacionados con la población, su dispersión y cartera de servicios. Gómez ha apuntado que inicialmente se crearán ocho --una pos agrupación-- y que "el objetivo es que se vayan creando más". Su función se centrará en la coordinación de todos los profesionales y su planificación al objeto de obtener la máxima calidad en el funcionamiento del servicio.

Igualmente, en sustitución de la figura del coordinador se implanta la figura de jefe de sección de Atención Primaria y Comunitaria, que se designará al menos uno por Zona Básica de Salud. Estos profesionales dependerán de las jefaturas de servicio, velarán por la gestión y coordinación de la actividad de los centros y se accederá al puesto mediante un concurso-oposición con el sistema de acceso libre, universal y garantizando el principio de igualdad, mérito y capacidad, "no como ahora, que son de libre designación".

Por otra parte, se implanta la figura de la jefatura de Enfermería, una en cada Zona Básica de Salud, que dependerá de la dirección de enfermería del departamento de salud y funcionalmente de las jefaturas de sección. Asimismo, en cuanto a esta categoría, una de las medidas recogidas es la reconversión progresiva de plazas hacia especialidades como Enfermería Familiar y Comunitaria.

Así, habrá centros de salud universitarios donde se va a impartir docencia pregrado. "Hablamos, en síntesis, de tener una sanidad pública sin escalones, de tener una sanidad pública del mismo nivel, de prestigiar en todas sus condiciones a la Atención Primaria", ha apostillado.