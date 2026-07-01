El nuevo rector de la Jaume I asegura que la UJI tiene que ser "una institución de referencia para el diálogo"

Jesús Lancis junto a la ex rectora Eva Alcón y al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca - GENERALITAT VALENCIANA

Pérez Llorca cree que hay que recuperar la cultura del esfuerzo

CASTELLÓ, 1 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El nuevo rector de la Universitat Jaume I, Jesús Lancis, ha asegurado hoy que la UJI tiene que ser "una institución de referencia para el diálogo. El catedrático de Óptica ha tomado posesión del cargo de rector de la Universitat Jaume I de Castelló en un acto en el que también han sido nombrados los nuevos vicerrectores y vicerrectoras, la secretaria general y la gerenta, que integrarán el nuevo Equipo de Gobierno de la UJI.

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha presidido este acto que también ha contado con la presencia de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, María de Carmen Ortí; la anterior rectora, Eva Alcón; el rector honorario Francesc Michavila; la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz.

El acto se ha iniciado con la intervención de Eva Alcón, quien ha felicitado al nuevo rector y su Equipo de Gobierno por el apoyo recibido por parte de la comunidad universitaria y les ha dado las gracias por dar un paso adelante y asumir la responsabilidad de liderar el proyecto universitario de la UJI. "Tenéis por delante unos años de trabajo muy intenso y os animo a tomar las decisiones con valentía y pensando siempre en el interés colectivo; así lo hemos hecho estos años y podemos afirmar que merece la pena transformar la universidad", ha apuntado.

A continuación, la consellera de Educación ha leído el Decreto 79/2026, de 5 de junio, del Consell, por el que se nombra a Jesús Lancis Sáez rector de la UJI. En su intervención, el nuevo rector de la Universitat Jaume I ha destacado que la universidad pública tiene que ser un lugar donde se enseña a pensar y donde todavía se puede dudar. "Esta es la esencia de la UJI", ha dicho.

Así, Lancis ha recordado que este es un proyecto colectivo construido durante décadas gracias al compromiso de toda la comunidad universitaria y del territorio, al tiempo que ha expresado su reconocimiento a todas las personas que han contribuido al desarrollo de la institución desde su creación. En especial, ha agradecido a la rectora saliente, Eva Alcón, "su capacidad de trabajo, su visión institucional y su compromiso con la UJI", así como el esfuerzo realizado junto con su Equipo de Gobierno y por el legado que deja en la Universidad.

CONOCIMIENTO

En su intervención, Lancis ha señalado que "ante la aceleración, la polarización y la incertidumbre, el conocimiento es uno de los instrumentos más poderosos para comprender el presente y abordar el futuro". En este contexto, ha defendido que "la Universitat Jaume I tiene que ser una institución de referencia para el diálogo", entendido como un espacio de escucha y de entendimiento entre personas con miradas diferentes.

Ha manifestado que su mandato será una nueva etapa al servicio de un proyecto compartido basado en la inteligencia colectiva y la implicación de toda la comunidad universitaria, el resto de universidades públicas valencianas e instituciones. "La Universidad la pensamos entre todos o no la pensaremos bien", ha concluido el rector.

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha apostado por el refuerzo del sistema de becas "para que ningún estudiante tenga que abandonar sus estudios por motivos económicos" y ha hecho hincapié en el reconocimiento del talento y el esfuerzo con iniciativas como las becas GV-Talent y la recuperación de los premios a la excelencia académica.

Pérez Llorca, que ha recordado que la Generalitat está trabajando en una Ley de Ciencia que "ordene, simplifique y dote de estabilidad al sistema investigador universitario, ha hecho referencia a la adaptación del decreto de precios públicos universitarios para congelar el precio de las matrículas, "al mismo tiempo que se han ampliado las bonificaciones y exenciones para los estudiantes".

"Creo firmemente que hay que recuperar la cultura del esfuerzo. Por eso, uno de los compromisos de investidura como 'president' de la Generalitat fue la gratuidad de la matrícula universitaria para los estudiantes que aprueben todas las asignaturas el primer año de carrera y que se pondrá en marcha el curso que viene", ha apostillado Pérez Llorca.

INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS

Durante su parlamento, ha mostrado su convencimiento de que las universidades públicas no pueden ser sólo espacios educativos, "son infraestructuras estratégicas de primer orden y herramientas de desarrollo económico, cohesión social e igualdad de oportunidades", ha indicado. Para cumplir con esta función, ha continuado, el sistema universitario público necesita estabilidad financiera y, según ha subrayado, "durante demasiado tiempo, la planificación se ha visto condicionada por la incertidumbre".

Pérez Llorca ha afirmado que en esta legislatura desde la Generalitat han puesto los cimientos de un marco "estable, evaluable y a largo plazo, que permita a universidades como la Jaume I desarrollar todo su potencial".

El 'president' ha puesto en valor la "alianza permanente" entre las instituciones académicas, las administraciones, las empresas y la sociedad civil y ha subrayado el "papel activo de la Generalitat como parte de una estrategia que sitúa la ciencia, la innovación y el talento en el centro de las políticas públicas".

En este sentido, Pérez Llorca ha señalado que el Consell está desplegando una estrategia a largo plazo a través del Plan 2030, que alinea talento, infraestructuras, transferencia de conocimientos y sectores estratégicos. También ha enfatizado que la Generalitat está impulsado el programa para atraer y retener talento investigador y las inversiones en infraestructuras científico-tecnológicas "como herramientas para generar innovación, soluciones y oportunidades".

El jefe del Consell ha aseverado que la industria de Castelló necesita ciencia para ser más sostenible, más digital, competitiva e internacional y ha recalcado que para conseguir este objetivo la Universitat Jaume I es un actor imprescindible. De hecho, ha afirmado que esta institución académica es uno de los principales activos estratégicos de esta provincia para competir en la economía del conocimiento, la transición ecológica y la transformación digital.

A su juicio, la Jaume I "ha conseguido unos niveles muy relevantes de captación de recursos competitivos, con millones de euros en proyectos de investigación, cuenta con una consolidada red de institutos universitarios y ha sabido desarrollar un ecosistema de transferencia de conocimiento que tiene reflejo directo en la economía real".

PROTESTA

Durante la celebración del acto de toma de posesión del nuevo rector de la UJI un grupo de docentes ha protestado con pancartas en las puertas del Paranimf, en un nuevo acto para visibilizar las reivindicaciones que han llevado a cabo durante la huelga educativa.

Los presentes han pedido la dimisión del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y de la consellera de Educación, Carmen Ortí, y han demandado educación pública, de calidad y en valenciano.