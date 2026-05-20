Un nuevo robo de cable de cobre en la vía entre Alzira y Pobla Llarga provoca retrasos de 20 minutos en la C2

Archivo - Imagen de archivo de un tren de la red de Cercanías - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo robo de cable de cobre en la infraestructura ferroviaria entre los términos municipales de Alzira y la Pobla Llarga (Valencia) está provocando retrasos de 20 minutos en la Línea C2 de cercanías, que une Xàtiva con València, según informan fuentes de Renfe y Adif.

Según el administrador ferroviario, desde la 01.50 horas de este miércoles se detectó una ocupación de circuitos de vía y señales apagadas entre Alzira y Pobla Llarga por las dos vías y los técnicos han confirmado que era consecuencia de un robo de cable.

Adif ha explicado que se mantiene la circulación con autorización de rebase de señales, un sistema alternativo que es tan seguro como el automático, pero más lento, por lo que se están produciendo retrasos en la circulación.

De momento no se tiene información de la cantidad de cable sustraído y Adif subraya que su personal está trabajando para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad".

Según Renfe, las limitaciones de velocidad a consecuencia de la incidencia entre las dos estaciones ha producido retrasos medios de 20 minutos en la Línea C2 que une Valencia con Xàtiva y Moixent.