Nuevos hallazgos explican por qué la diabetes puede acelerar el deterioro simultáneo del corazon y los riñones

Investigadores del grupo de investigación en Enfermedades Cardiorrenales y Metabólicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera - CEU UCH

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de investigación en Enfermedades Cardiorrenales y Metabólicas de la CEU UCH ha publicado en 'Scientific Reports', del grupo editorial Nature, un estudio sobre proteínas involucradas en procesos de inflamación desencadenados por la diabetes que aceleran el deterioro simultáneo del corazón y los riñones.

También han evaluado el efecto de tratamientos contra la obesidad, como Ozempic, en el tejido adiposo que rodea al riñón, que podría constituir una "diana terapéutica específica" para la enfermedad renal crónica, en un estudio publicado en la revista científica 'Diabetes, Obesity and Metabolism', según ha informado la institución académica en un comunicado.

Según la UCH CEU, la diabetes tipo 2 no solo altera los niveles de glucosa en sangre sino que también favorece procesos de inflamación y estrés celular que pueden dañar progresivamente el corazón y los riñones. Por ello, se considera uno de los factores "clave" del síndrome cardiovascular-renal-metabólico (CKM).

Este síndrome ha sido descrito por la American Heart Association para reconocer que los trastornos metabólicos -como diabetes y obesidad-, la enfermedad renal y la cardiovascular "no son procesos aislados, sino manifestaciones de una misma enfermedad interconectada".

El Grupo de investigación en Enfermedades Cardiorrenales y Metabólicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), que lidera el profesor adjunto del Grado en Medicina Luis D'Marco, ha publicado nuevos avances sobre las bases moleculares de este síndrome, que siguen estando aún poco definidas.

Sus últimos resultados, publicados en 'Scientific Reports', han identificado el papel de proteínas involucradas en los mecanismos de estrés celular en el retículo endoplásmico, relacionado con la progresión del CKM. Los profesores del Grado en Medicina de la CEU UCH Luis D'Marco, Ana Checa Ros y Óscar Arias Mutis, investigadores del Grupo IDECAM, son sus coautores.

Según explica el profesor D'Marco, "en esta investigación hemos observado que, a medida que avanza el síndrome CKM, aumentan dos proteínas relacionadas con el estrés celular, como CREB3L1 y BRD4, y disminuye klotho, una proteína protectora asociada a la salud renal y vascular".

"Esto sugiere que el estrés del retículo endoplásmico podría ser uno de los mecanismos que explican la conexión entre corazón, riñón y metabolismo. También explicaría por qué la diabetes desencadena inflamación sistémica y acelera el deterioro simultáneo del corazón y los riñones. Las proteínas que hemos identificado podrían servir como biomarcadores del síndrome CKM o como dianas terapéuticas para el diseño de futuros tratamientos", ha detallado el investigador.

Además de la inflamación crónica, las personas con diabetes tipo 2 suelen presentar acumulación de grasa visceral, alrededor de órganos como el riñón. Este tejido adiposo perirrenal se considera un "posible nexo" entre la diabetes y la enfermedad renal crónica. Los profesores D'Marco, Checa y Arias, investigadores del Grupo IDECAM de la CEU UCH, han realizado un segundo estudio sobre este tejido, junto a Pilar Salvador, investigadora clínica del Hospital Vithas Consuelo de Valencia, y el investigador en formación del grupo y graduado en Medicina por la CEU UCH Joshua Owahabanun Okojie.

En concreto, han analizado los efectos en este tejido graso que rodea a los riñones de dos tratamientos para pacientes con obesidad, diabetes tipo 2 y, actualmente, también para muchos pacientes con síndrome CKM: los agonistas del receptor de GLP-1 (GLP-1RA), como la semaglutida (Ozempic, Wegovy), y los inhibidores de SGLT2 (iSGLT2), protectores de la función renal.

MEDICIÓN EN 300 PACIENTES

En este estudio han medido mediante ecografía el grosor del tejido adiposo que rodea los riñones en cerca de 300 pacientes bajo alguno de estos dos tratamientos, para determinar "si podrían ejercer parte de sus efectos protectores modificando este tejido adiposo perirrenal, considerado un nuevo actor en la progresión del síndrome CKM".

"Nuestros resultados sugieren que el tejido graso perirrenal podría constituir una diana terapéutica específica en la enfermedad renal crónica. Estos fármacos podrían ejercer también parte de sus beneficios actuando sobre la grasa específica que rodea al riñón, y no solo sobre la reducción de la glucosa o del peso corporal", ha destacado el profesor D'Marco.

Para el estudio sobre el impacto del tejido adiposo en pacientes con enfermedad renal crónica, el doctor Luis D'Marco, investigador principal del Grupo IDECAM, y la profesora Ana Checa, como co-investigadora, colaboran en un estudio con la Universidad canadiense de Alberta, que lidera el doctor Paolo Raggi.

El proyecto 'Cambios en los tejidos adiposos específicos por región y en el hígado asociados al tratamiento con semaglutida en pacientes con enfermedad renal crónica' ha sido seleccionado en una convocatoria competitiva internacional con financiación del laboratorio Novo Nordisk "por su relevancia científica y su potencial impacto clínico".