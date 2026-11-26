Junta Directiva de Nuria Llobet - EVAP

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia (EVAP) ha elegido a Nuria Lloret como nueva presidenta de la entidad tras la celebración de las elecciones, en las que las asociadas han votado para elegir a la presidencia y Junta Directiva que dirigirá la organización durante el próximo mandato. La candidatura ha recibido el 56,3 por ciento de los apoyos, en una jornada en la que han participado el 71,73% de las asociadas, según ha informado la entidad en un comunicado.

Nuria Lloret, socia de EVAP desde 2003 y vicepresidenta segunda de la Junta Directiva saliente, inicia así su mandato acompañada de una Junta Directiva integrada por Leticia Valera, Ana María Company, Amparo Oliver, Irene Monsonís, Mónica Martínez, Noelia Rodríguez, Laura Pellicer, Concha Baeza, Anabella Arroyo, Tamara Pérez y María Jesús Sanz.

Lloret es subdirectora del Instituto IDF de la Universitat Politècnica de València, ha liderado más de 100 proyectos de investigación y dirige el Observatorio de Inteligencia Artificial y Diversidad. Empresaria y presidenta de AECTA (Asociación de "mpresas de Tecnología, Consultoría e Innovación de la Comunitat Valenciana) y FASE (Federación de asociaciones de tecnología e innovación de la Comunidad Valenciana), forma parte del comité ejecutivo de la CEV.

Tras su elección, Nuria Lloret ha agradecido la confianza depositada por las asociadas y ha destacado que "ahora es el momento de ponerse a trabajar para no defraudar a todas las mujeres que han participado en estas primeras elecciones de EVAP. Creo que esto ha generado una gran visibilidad de la entidad y ha permitido demostrar que es una asociación viva".

Entre las principales líneas de su candidatura destaca la apuesta por la "horizontalidad" de la entidad, que todas las socias "se sientan escuchadas" y el papel de los comités como "motor" de la entidad. "Nuestros primeros cien días están marcados: vamos a escuchar a las socias, a los comités, y al equipo de gestión. Después, fijaremos prioridades, responsables y costes. Vamos a dotar de presupuesto a los comités para que tengan autonomía, y al final de los cien días presentaremos el plan anual y el presupuesto", ha anunciado.

Asimismo, ha indicado que quieren poner en marcha el Banco de Talento y que EVAP "sea el apoyo que toda mujer pueda necesitar para el desarrollo de su actividad profesional o empresarial sin importar en el punto en el que se encuentre: desde una emprendedora, hasta una empresaria consolidada o una directiva".

"VOZ PROPIA"

En este sentido, Lloret plantea impulsar una asociación que tenga "voz propia, independiente de cualquier partido". "Estoy a favor de las cuotas cuando persiste una infrarrepresentación de mujeres en los órganos de decisión. El mérito se valora con criterios claros y procesos de selección abiertos. Las cuotas ayudan a ampliar el acceso cuando, durante años, las oportunidades han circulado por los mismos canales".

Para avanzar en estos objetivos, la nueva Junta Directiva tiene previsto desarrollar acciones de bienvenida para las nuevas asociadas a la entidad, canal de registro de propuestas para que, tanto desde los comités como asociadas a título personal puedan aportar ideas, con un periodo máximo de respuesta de 30 días, y establecer, entre otros, un portal de transparencia con las cuentas de la entidad, la contratación de empresas proveedoras, e indicadores de gestión.

Las elecciones de este año han marcado, además, un hito en la historia de EVAP, al ser la primera vez que dos candidatas han concurrido a la presidencia de la asociación.