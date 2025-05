Nuria Martínez afirma que "el Gobierno pone en riesgo el correcto funcionamiento de Justicia si no desbloquea el FLA"

VALÈNCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha alertado de que "el Gobierno pone en riesgo el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia si no desbloquea el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)".

Nuria Martínez, en un comunicado, ha apelado a la responsabilidad del Gobierno de España "para continuar garantizando los derechos de los valencianos y evitar que se vean mermados los servicios públicos, entre los que se encuentra el servicio público de Justicia".

A su juicio, "el Gobierno se muestra tremendamente insolidario en uno de los peores momentos que ha tenido que atravesar la Comunitat" y "no ejerce el rol garantista que debiera desempeñar y hace que los valencianos veamos mermados nuestros derechos y vaya en detrimento del buen funcionamiento de nuestros servicios públicos".

"Moncloa, lamentablemente, consiente y está siendo cómplice de perpetuar la infrafinanciación enquistada que padece la Comunitat, que nos abocará a la quiebra si no nos transfiere los fondos necesarios. El Gobierno se empeña en asfixiarnos financieramente y eso no es de justicia. Los valencianos no somos menos que nadie ni somos moneda de cambio para complacer a otros", ha manifestado la consellera de Justicia y Administración Pública.

Por otro lado, la consellera ha exigido al Gobierno los recursos adicionales necesarios para implementar la nueva Ley Orgánica 1/2025. "El Ministerio de Justicia debe garantizar los recursos necesarios para poder implementar la ley con las debidas garantías y si no lo hace estará eludiendo su responsabilidad", ha recordado la consellera Martínez.

LEY DE SERVICIO PÚBLICO

En este sentido, ha vuelto a exigir coordinación y recursos financieros al Gobierno central para la implementación de la nueva Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, "que producirá grandes cambios en la organización y la estructura judicial".

"Al abordar la implementación de la nueva ley no podemos eludir la cuestión de la financiación, y más en el caso de la Comunitat Valenciana, una autonomía que sufre una infrafinanciación estructural y que, igualmente, está haciendo frente sin ayuda a la reconstrucción y recuperación social y económica tras la tragedia de la riada, ocurrida el pasado 29 de octubre", ha reivindicado la titular de Justicia.