Nuria Montes, FlexMyRoom, Alejandro Benito y Nomad Hospitality Group reciben los XV Premios en Turismo del IUIT

Entrega de los XV Premios en Turismo del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas (IUIT) de la Universidad de Alicante (UA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los XV Premios en Turismo del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas (IUIT) de la Universidad de Alicante (UA) han reconocido a la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes; a la compañía tecnológica FlexMyRoom; al director de Marketing y Comunicación en Servigroup, Alejandro Benito; y al grupo empresarial Nomad Hospitality Group.

El acto de entrega de estos galardones, celebrado este viernes en UA, ha contado con la presencia de la rectora de la institución académica, Amparo Navarro; de la vicerrectora de Formación Permanente y Lenguas, Rosabel Roig; del presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez; y de la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Ana Poquet, entre otras autoridades.

Concretamente, Montes ha obtenido el Premio a la Trayectoria Profesional en el Sector Turístico; FlexMyRoom, empresa tecnológica que permite a los hoteles integrar seguros de viaje y anulación directamente en sus canales de venta digital, el Premio a la Innovación en Turismo; Benito, el Premio a la Relevancia Profesional en Turismo de Exalumnos de la UA; y Nomad Hospitality Group, el Premio al Emprendimiento en Turismo, ha detallado la Diputación en un comunicado.

Durante el acto de entrega de estos reconocimientos, Pérez ha destacado "el esfuerzo, el compromiso y la dedicación de las empresas, asociaciones y personas que forman parte" del sector turístico en la provincia.

"La Costa Blanca es un referente turístico de primer nivel, reconocido tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Alcanzar esta posición de excelencia ha sido posible gracias a la implicación de todos aquellos profesionales que trabajan día a día para innovar, mejorar y ofrecer lo mejor de nuestra tierra", ha señalado el presidente.

Asimismo, el responsable provincial ha reiterado el "compromiso" de la Diputación de Alicante y del Patronato Costa Blanca "con el impulso y la promoción" del destino, "trabajando de la mano del sector para seguir fortaleciendo su competitividad, apostando por la calidad, la innovación y la sostenibilidad y proyectando al mundo todo el potencial" de la provincia.

"El futuro de nuestra tierra se construye entre todos, sumando esfuerzos y talento para seguir siendo un destino atractivo y capaz de generar oportunidades, empleo y bienestar para nuestros municipios y ciudadanos", ha añadido Pérez.