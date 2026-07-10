Núria Tamarit diseñará el cartel de la 41ª edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani - REMITIDA AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Núria Tamarit diseñará el cartel de la 41 edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrará del 3 al 15 de noviembre. La ilustradora valenciana ha sido elegida a través de un procedimiento de llamada a proyecto al que se presentaron 43 candidaturas.

Tamarit expresa su satisfacción por haber sido seleccionada: Estoy muy agradecida al jurado y al equipo de la Mostra para hacer valer mi trabajo y confiarme la creación del cartel. Es un reto para mí, tanto por la importancia del festival como por el aprecio que le tenemos a la ciudad. Estoy muy ilusionada y trabajaremos para crear una imagen atractiva y diferente que haga girar todos los ojos hacia la Mostra de València-Cinema del Mediterrani", manifiesta en un comunicado del Ayuntamiento de València.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales y presidente del Palau de la Música, José Luis Moreno, destaca que Tamarit es una creadora de reconocida trayectoria profesional en los sectores públicos y privados". También resalta "el altísimo nivel de las candidaturas presentadas que confirma la excelencia del diseño valenciano en la actualidad".

El llamamiento a proyecto de la 41 Mostra de València ha contado con el apoyo de las asociaciones ADCV, APIV y ComunitAD, que han participado en la selección de la propuesta ganadora. Las personas o agencias interesadas en participar debían presentar un dosier de trabajos ya realizados, así como el currículum o resumen de su trayectoria profesional.

El alcance del encargo va más allá de la creación de un cartel y se define como un trabajo de asesoría artística de campaña institucional que incluye una guía de criterios para el catálogo y la coordinación técnica continuada.

Núria Tamarit es ilustradora y autora de cómic establecida en València. Desarrolla su trabajo para clientes tanto nacionales como internacionales y para varios medios como libros, campañas gráficas o el sector editorial. Actualmente reparte su tiempo entre los encargos de cómic y de ilustración, la enseñanza, la autoedición y el activismo ecofeminista.

Las influencias e intereses eclécticos le han ayudado a conformar un rico universo gráfico de texturas sugerentes y colores vivos. Destacan los elementos fantásticos, las voluptuosas formas vegetales, las criaturas de los sueños y los característicos personajes femeninos poderosos. Entre sus últimos libros se encuentra 'El Enebro', 'Giganta' y 'Loba Boreal'.