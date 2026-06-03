El obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón espera que la visita del Papa León XIV a España ayude a fortalecer la fe

El obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón se desplazará a Madrid y Barcelona en la visita del Papa - EUROPA PRESS

CASTELLÓ 3 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, ha señalado hoy que espera que la visita del Papa León XIV a España ayude a renovar y fortalecer la fe, así como que anime a la sociedad a crear puentes desde el diálogo y desde el fomento de una cultura del encuentro, pues "España necesita rearmarse moral y espiritualmente".

Así se ha pronunciado el obispo durante un encuentro que ha mantenido con los medios de comunicación, en el que se ha presentado la Memoria de Cáritas correspondiente a 2025.

Según ha subrayado el obispo, la visita del Papa a España supone "un hecho histórico, pues desde 2011 no había venido ningún Papa". Casimiro López Llorente espera que León XIX ayude a renovar y fortalecer la fe y a salir a la misión, pero -ha dicho- también su presencia tiene una incidencia social.

"La sociedad española no pasamos tiempos de bonanza, sino todo lo contrario con tanta crispación, por lo que el Papa nos debe animar a crear puentes desde el diálogo y desde el fomento de una cultura del encuentro. España necesita rearmarse moral y espiritualmente, pues los medios de comunicación cada día informan de cosas que dejan el corazón helado", ha añadido.

López Llorente ha explicado que él acudirá al encuentro con el Papa tanto en Madrid como en Barcelona en representación de la Diócesis Segorbe-Castellón, y asistirá, entre otros actos, a la Vigilia de Jóvenes y al encuentro en la sede de la Conferencia Episcopal, mientras que en Barcelona tiene previsto participar en la Misa en la Sagrada Familia.

PEREGRINACIÓN

Al respecto, ha informado que se ha organizado una peregrinación a Madrid, donde se desplazarán al menos 14 autobuses desde distintos puntos de la Diócesis. Así mismo se han organizado en las parroquias y en la propia Diócesis momentos para rezar "por los frutos apostólicos y pastorales de la visita del Papa".

"Hay personas que no se pueden desplazarse a Madrid y sí han manifestado su volutnad de ir a Barcelona, donde el acto de participación posible es la Vigilia de Oración en el Estadio Olímpico", ha señalado.

Aunque no se desplazará a Canarias, el obispo sí ha destacado el contacto que mantiene la Diócesis con las islas con ocasión de la puesta en marcha los corredores hospitalarios. "Se trata de que los 'menas' cuando cumplen la mayoría de edad tienen que abandonar los centros y están deambulando, por lo que son carne de cañón para muchas cosas, por lo que desde allí nos han pedido la colaboración de la Diócesis para habilitar centros donde puedan ser acogidos ya que ha detectado que hay jóvenes muy valiosos que buscan una profesión, y nosotros ya tenemos la primera experiencia, delicada y complicada, que ha conseguido la integración de un joven", ha dicho.

"Lo importante es que las personas recuperen su dignidad, que es lo que está siempre en el trasfondo de la doctrina social de la Iglesia a la hora de abordar este tema", ha añadido el obispo.