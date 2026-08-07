La obra 'Helios y Selene' ambientará el eclipse en las playas de Castelló con danza, percusión y electrónica

Castelló acogerá el estreno de la obra 'Helios y Selene' de la compañía Te Falta Calle creada especialmente con motivo del eclipse - AJUNTAMENT CASTELLÓ

CASTELLÓ 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los castellonenses podrán disfrutar durante el eclipse solar total del próximo miércoles, en la zona de la playa del Pinar y su parque litoral y en la playa del Gurugú, del espectáculo 'Helios y Selene' de la compañía Te Falta Calle.

Esta propuesta, que unirá percusión, danza, teatro físico y música electrónica, reunirá a más de 30 artistas y será uno de los momentos álgidos de la programación especial que ha preparado el Ayuntamiento de Castelló de la Plana con motivo del eclipse.

Se trata de una creación original y concebida específicamente para acompañar el fenómeno astronómico. "Será, además, la producción más ambiciosa y de mayor formato desarrollada hasta el momento por esta prestigiosa compañía", avanza la concejala de Turismo, Arantxa Miralles.

El título 'Helios y Selene' toma sus nombres de la mitología griega: Helios, personificación del Sol, y Selene, personificación de la Luna. Dos figuras condenadas a recorrer caminos distintos por el firmamento que, en esta creación, encuentran en el eclipse el instante excepcional en el que sus trayectorias finalmente se cruzan.

La experiencia comenzará a las 19.30 horas con 'Los Guardianes', un gran cortejo ceremonial que se iniciará en el entorno del Planetari y el escenario Sol y acompañará al público durante los momentos previos a la totalidad del eclipse. Servirá como prólogo de la historia que posteriormente se desarrollará sobre el escenario Luna, junto a la playa del Gurugú.

Será entonces, en el momento que la luz vuelva tras vivir el "momento mágico" de la totalidad del eclipse, cuando comenzará 'Helios y Selene', una pieza de aproximadamente 45 minutos en la que percusión, danza y teatro físico conviven con música electrónica, paisajes sonoros y una investigación en torno a nuevas formas de producir sonido, luz y movimiento.

"Castellón y sus playas van a ser el mejor lugar para presenciar el eclipse de toda España. Y desde el Ayuntamiento estamos trabajando todas las áreas municipales para lograr que ese día quede para siempre como una jornada histórica e inolvidable para la ciudad y para todos aquellos que nos visitan. Por eso vamos a unir, a través de diferentes actividades para todos los públicos, ciencia, cultura, ocio y turismo para vivir una experiencia única que podrán disfrutar miles de personas", manifiesta la edil.

Te Falta Calle es una compañía y productora artística que crea experiencias escénicas donde conviven percusión, danza, música en directo, teatro físico y movimiento. Su equipo está formado por artistas con amplia trayectoria sobre los escenarios, vinculados a compañías de nivel internacional y a la creación y dirección de espectáculos de gran formato.