El observatorio del aeropuerto de València registra 38,4º, la temperatura más alta desde que tiene datos

Archivo - Una fuente expulsa chorros de agua durante el verano - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El observatorio meteorológico del aeropuerto de València ha registrado este domingo 38,4 grados, la temperatura más alta en un mes de septiembre desde que registra datos en 1966. De esta manera, supera los 37,8º del 16 de septiembre de 2005, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En general, la jornada de este domingo ha estado marcada por el intenso calor, con temperaturas incluso muy altas en plena canícula. Con datos hasta las 16.00 horas, los termómetros han alcanzado los 39,2º en Llíria, 38,1º en Bicorp, 38,0º en Carcaixent, 37,9º en Sagunt, 37,7º en Xàtiva, 37,6º en Segorbe, 37,4º en Turís, 37,0º en Chelva, 36,5º en Elche y 36,5º en València.

En la capital la máxima ha alcanzado los 36,5º a las 13.20 horas, pero más tarde ha entrado una ligera brisa y ha comenzado a descender ligeramente, hasta los 33,5º a primera hora de la tarde.