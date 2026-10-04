La OCDE sitúa a la Comunitat Valenciana como la primera región internacional en cooperación al desarrollo - GVA

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana es la región europea con mayor inversión en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), el instrumento de cooperación internacional que refleja la financiación pública dedicada a combatir la pobreza y fomentar el crecimiento sostenible en los países menos desarrollados.

Así lo concluye la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el informe 'The Impact of Decentralised Development Cooperation: Driving Local Governance and the SDGs', publicado recientemente por el organismo internacional tras analizar la cooperación regional de todos los países que lo integran.

El informe de la OCDE sitúa a la Generalitat a la cabeza de los gobiernos regionales, por delante de Flandes, Cataluña, País Vasco, Ginebra o Escocia. También pone de manifiesto "el peso creciente que están adquiriendo las ciudades y las administraciones territoriales en la cooperación internacional para afrontar desafíos compartidos relacionados con la gobernanza, la salud, el desarrollo territorial o la adaptación climática", subraya la administración autonómica en un comunicado.

Para el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller, estos resultados "constituyen un reconocimiento al sistema valenciano de cooperación en su conjunto, construido a través de la colaboración de la Generalitat con las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, universidades, entidades locales, organismos internacionales, empresas, cooperativas y el resto de actores de la cooperación valenciana".

En ese sentido, Carceller ha señalado que este informe "permite dimensionar desde una perspectiva internacional la fortaleza de la Comunitat Valenciana y de la cooperación valenciana. Estar a la cabeza entre las regiones analizadas por la OCDE habla de nuestro compromiso como valencianos, desde la inteligencia y la solidaridad, con los desafíos internacionales que también nos afectan como sociedad y, sobre todo, del enorme trabajo que realizan nuestras entidades y profesionales sobre el terreno".

"DESAFÍOS QUE NO ENTIENDEN DE FRONTERAS"

Asimismo, el director general ha subrayado que "la cooperación no consiste únicamente en actuar ante problemas que suceden lejos de nosotros, sino en construir respuestas compartidas frente a desafíos que no entienden de fronteras". "Los desplazamientos forzados, las crisis humanitarias, la inequidad o la inestabilidad económica y social nos afectan de manera interdependiente, y afrontarlos exige cooperación, alianzas y soluciones construidas entre territorios y sociedades", ha añadido.

Por otra parte, la Generalitat ha destinado más de 12,3 millones de euros en ayudas a situaciones humanitarias durante 2026 en países cuyas comunidades sufren crisis, conflictos y desastres naturales como los recientes terremotos de Venezuela y Colombia, entre otras.

El director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo también ha recordado que en los últimos cuatro años la cooperación valenciana ha llegado a 11,3 millones de personas, más de la mitad mujeres e infancia, en 53 países de todo el mundo gracias a la labor de 121 agentes y 429 entidades sociales sobre el terreno.