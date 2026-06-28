Ocho unidades de bomberos forestales con ocho autobombas permanecerán toda la noche trabajando en el incendio de Forcall

Bomberos en el incendio de Forcall - CONSORCIO BOMBEROS CS

CASTELLÓ, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ocho unidades de bomberos forestales con ocho autobombas se quedarán trabajando durante la noche para controlar el incendio declarado este domingo por la tarde en el término municipal de Forcall (Castellón), según informa el Centro de Coordinación de Emergencias en su cuenta de la red social X.

Los medios aéreos desplegados en el incendio se han retirado al irse la luz pero el operativo terrestre continuará trabajando toda la noche para extinguir el incendio.

Así lo ha confirmado también el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en su cuenta de la misma red social, donde señala que ha hablado por teléfono con el alcalde de Forcall y aunque el incendio evoluciona "favorablemente", hay que seguir "alerta".

"Mi reconocimiento y gratitud sincera a todos los efectivos desplegados. Seguiremos pendientes de la evolución", ha añadido.

Durante la tarde han participado en las tareas de extinción un total de siete medios áreos y efectivos terrestres para controlar el fuego, declarado pasadas las 17.00 horas.

Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF). Este nivel se activa cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.