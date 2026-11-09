Octubre, un mes muy cálido y muy húmedo en la Comunitat, con una temperatura media de 18ºC

Archivo - Amanecer en Canet (Valencia) en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Octubre ha sido un mes muy cálido y muy húmedo en la Comunitat, según el informe climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que recoge una temperatura media de 18ºC, 1.4ºC superior a la climatología de referencia (16.6).

Además, este mes la precipitación acumulada ha sido 115.4 l/m2, que es casi el doble que la del promedio climático del periodo 1991-2020 (58.6 l/m2).

Junto a ello, las temperaturas han estado en la mayor parte de los días 2-3°C por encima de lo normal, salvo el periodo del 18 al 24 de octubre que, coincidiendo con el episodio de lluvias torrenciales que afectaron principalmente a la Safor y la Marina Alta, fueron ligeramente frías.

Durante el mes se produjeron dos episodios muy significativos de precipitaciones: el de los días 1 y 2 y el provocado por la dana Adam, los días 18 y 19. Ambos obligaron a activar el aviso rojo por precipitaciones torrenciales, han recordado desde Aemet.

El temporal de los días 18 y 19 constituye uno de los grandes episodios históricos de lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana, han puntualizado las mismas fuentes.

Aunque la fase más adversa del episodio se prolongó durante unas 24 horas, desde la mañana del día 18 hasta la del 19, coincidiendo con la vigencia del aviso rojo --de las 10 del día 18 a las 10 del 19--, en su desarrollo se distinguieron cuatro fases bien diferenciadas.

La primera y la tercera respondieron al patrón de precipitaciones de 'tipo cálido', caracterizado por la ausencia de convección profunda y de rayos, predominio de desarrollos nubosos someros y unas temperaturas relativamente elevadas en los topes de las nubes. Pese a su escaso desarrollo vertical, estas estructuras nubosas dieron lugar a precipitaciones muy eficientes.

En el conjunto del episodio se acumularon más de 500 l/m2 en una superficie de aproximadamente 270 km, que abarca localidades de las comarcas de la Marina Alta y la Safor, entre la Vall d'Ebo, l'Atzúbia y Pego, en Alicante, y Oliva, Piles, Miramar, Villalonga, Ròtova y Barx, en Valencia. En la red de Aemet destacaron los acumulados de Pego, con 634.2 l/m2; la Drova (Barx), con 610.6 l/m2; Oliva, 576.4 l/m2 y Miramar, 574.4 l/m2.

Ha habido una diferencia significativa entre el carácter pluviométrico del litoral y del interior, sobre todo del interior sur de Valencia y sur del Rincón de Ademuz, donde el carácter fue seco --3 % del territorio de la Comunitat--.

En el otro extremo, en el 85% del territorio el carácter fue húmedo o muy húmedo, con casi un 2% donde el carácter fue extremadamente húmedo, que se corresponde con las zonas del sur de la Safor y norte de la Marina Alta afectadas por las lluvias torrenciales provocadas por la dana Adam los días 18 y 19, según recoge el mismo informe.