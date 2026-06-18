La ocupación hotelera confirma un "excelente arranque" del verano y calienta motores para las Hogueras

Instalación de una hoguera de San Juan a la salida del ayuntamiento de Alicante - Roberto Plaza - Europa Press

ALICANTE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ocupación hotelera de la Comunitat Valenciana ha confirmado un "excelente arranque" de la temporada de verano y sitúa al sector en plena velocidad de crucero a las puertas de la celebración de las Hogueras de San Juan. La primera quincena de junio deja registros "muy sólidos" en todos los destinos analizados por BigDataHOSBEC, con un crecimiento generalizado de la actividad y unas previsiones que apuntan a una segunda mitad del mes "todavía más intensa".

Así lo ha informado Hosbec en un comunicado, en el que ha señalado que la Costa Blanca afronta la semana grande de las Hogueras con "muy buenas perspectivas". Tras cerrar la primera quincena con una ocupación media del 81,2 por ciento, las reservas ya confirmadas anticipan un escenario próximo al lleno técnico en Alicante y su entorno durante los días centrales de las fiestas de San Juan.

En este contexto, Benidorm (Alicante) se vuelve a consolidar como uno de los "grandes motores turísticos" de la Comunitat, con una ocupación del 88,5 por ciento en los primeros 15 días del mes y con un mercado británico que representa prácticamente uno de cada dos clientes alojados en sus hoteles.

La provincia de Valencia inicia el verano con un 92% de ocupación media y con una capital que se vuelve a situar entre los destinos urbanos "más dinámicos" con el 92,7%. A ello se suma Gandia, con más del 93% de ocupación impulsada, principalmente, por el turismo nacional que representa más del 80%.

Por su parte, Castellón protagoniza el mayor crecimiento interanual de toda la Comunitat, con un incremento superior a nueve puntos respecto al mismo periodo de 2025, de manera que afirma así la recuperación de su actividad turística.

Las previsiones para la segunda quincena de junio mantienen un tono "optimista". Todos los destinos presentan elevados niveles de reservas ya confirmadas, con especial intensidad en la provincia de Alicante por el efecto tractor de las Hogueras, que permite anticipar un cierre de junio "muy sólido" y una entrada en el verano marcada por una elevada actividad hotelera en todo el territorio valenciano.

BENIDORM, "ESTABILIDAD Y FORTALEZA"

Benidorm arranca junio manteniendo prácticamente intactos los niveles de ocupación que registra durante toda la temporada. La primera quincena se ha cerrado con una ocupación media del 88,5%, apenas una décima por debajo del 88,6% alcanzado en el mismo periodo de 2025. Esto confirma "la estabilidad y fortaleza" del destino incluso en un contexto de elevada comparación con el año anterior.

El mercado internacional continúa siendo el gran motor de la demanda hotelera del municipio alicantino. El Reino Unido reafirma su liderazgo con una cuota del 49%, prácticamente uno de cada dos turistas alojados en hoteles de la ciudad, de manera que mejora ligeramente el 48,7% registrado hace un año.

El mercado nacional mantiene también su posición con el 33,8% de participación, ocho décimas más que en 2025. Tras ellos, aparecen Portugal con un 3,2%, Países Bajos con un 2,6%, Irlanda con un 2,3% y Bélgica con un 2,2%, de manera que se configura "un mix de clientes muy estable y consolidado", ha apuntado.

De cara a la segunda quincena de junio, las perspectivas continúan siendo positivas. Las reservas ya confirmadas alcanzan el 87,5%, apenas un punto por debajo de la ocupación finalmente registrada en esta primera mitad del mes. Todo apunta, por tanto, a que Benidorm seguirá moviéndose en cifras próximas al lleno técnico en el arranque del verano turístico, de manera que se consolida de nuevo su posición como uno de los destinos vacacionales "más sólidos" y "estables" del Mediterráneo.

COSTA BLANCA Y ALICANTE SUR

La Costa Blanca mantiene en junio una evolución "positiva" y "consolida el buen comportamiento que viene mostrando desde el inicio de la temporada".

La primera quincena se ha cerrado con una ocupación media del 81,2%, ligeramente por encima del 80,6% registrado hace un año. Sin embargo, el dato más destacado vuelve a encontrarse en Alicante Sur, que alcanza una ocupación del 82,1%, "mejorando en más de ocho puntos el resultado de 2025 y confirmando una recuperación especialmente intensa en esta zona del litoral alicantino".

El mercado nacional continúa siendo el principal soporte de la demanda. En el conjunto de la Costa Blanca representa el 45,5% de los clientes alojados, seguido por Reino Unido con un 15,9%, mientras que Bélgica, Países Bajos, Noruega e Irlanda mantienen cuotas relevantes que refuerzan la diversificación internacional del destino.

En Alicante Sur el peso del mercado español es aún mayor, alcanzando el 53,3%, acompañado por Reino Unido, que representa el 11,1% y una presencia equilibrada de mercados europeos como Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y los países nórdicos.

Las perspectivas para la segunda quincena de junio continúan siendo favorables. Las reservas ya confirmadas alcanzan el 79,2% en la Costa Blanca y el 77,4% en Alicante Sur, porcentajes que permiten anticipar un cierre de mes "sólido" y una entrada en la temporada estival con niveles de actividad "muy positivos".

VALÈNCIA CIUDAD Y PROVINCIA

La primera quincena de junio ha dejado resultados "extraordinarios" para el conjunto de la provincia de Valencia, que alcanza una ocupación hotelera media del 92,4%, seis puntos y medio por encima del 86% registrado en el mismo periodo de 2025.

Se trata de "uno de los mejores comportamientos" de la Comunitat Valenciana en el arranque de la temporada alta y confirma el "excelente momento" que atraviesa el destino, impulsado tanto por la fortaleza de la demanda internacional como por la consolidación del mercado nacional.

Dentro de este escenario ha destacado especialmente València ciudad, que vuelve a ejercer de locomotora turística provincial con una ocupación del 92,7%, con una mejora de más de 8 puntos el dato del año anterior y acercándose al lleno técnico durante buena parte de la quincena.

Además, también sobresale el comportamiento de Gandia, que alcanza una ocupación del 93,1%, apoyada fundamentalmente en el mercado nacional, que supera el 80% del total de turistas alojados.

La composición de la demanda muestra perfiles "claramente diferenciados" entre la capital y el conjunto provincial. En la provincia, el mercado español continúa liderando con el 48,6% de las estancias, seguido por Reino Unido (7,2%), Alemania (5,9%), Estados Unidos (5,3%) e Italia (5,2%).

En cambio, València presenta un perfil mucho más internacionalizado, donde el mercado nacional representa el 32,6% del total y donde destacan Reino Unido (9,6%), Estados Unidos (8,6%), Alemania (8,1%) e Italia (7,6%), acompañados por una importante presencia de Países Bajos (6,5%) y Bélgica (4,3%).

Las previsiones para la segunda quincena de junio mantienen un tono "claramente positivo". Las reservas ya confirmadas se sitúan en el 84,2% para el conjunto de la provincia y en el 88,2% para València, niveles que permiten anticipar un cierre de mes "muy sólido" y una entrada en el verano turístico con niveles de actividad "excepcionalmente altos".

PROVINCIA DE CASTELLÓN

La provincia de Castellón continúa afianzando su crecimiento turístico y firma una de las evoluciones "más destacadas" de la Comunitat Valenciana en esta primera quincena de junio. La ocupación hotelera alcanza el 78,6%, que supone un incremento de más de nueve puntos respecto al 69,5% registrado en el mismo periodo de 2025.

Este resultado, añaden, confirma la "buena dinámica observada durante los últimos meses" y que sitúa a la provincia en una posición "muy favorable" de cara al verano.