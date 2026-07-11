Las oficinas municipales asesoran gratuitamente sobre cómo reducir la factura de la luz ante la ola de calor

Oficinas municipales - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha intensificado durante las últimas semanas la labor de asesoramiento gratuito que prestan las Oficinas de la Energía de València Sostenible para ayudar a la ciudadanía a reducir su consumo energético y rebajar el importe de sus facturas eléctricas en un contexto de altas temperaturas y de incremento del coste de la energía tras el fin de las medidas fiscales extraordinarias aprobadas por el Gobierno.

Desde el pasado 1 de junio, las facturas de electricidad y gas vuelven a aplicar el IVA general del 21 por ciento y el Impuesto Especial sobre la Electricidad ha recuperado su tipo habitual, una vez finalizadas las rebajas fiscales extraordinarias, ha informado el consistorio en un comunicado.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que la recuperación de ambos impuestos puede suponer un encarecimiento de alrededor del 15% en la factura eléctrica. A este incremento se suma el aumento del consumo eléctrico propio del verano, provocado por el uso intensivo de aparatos de aire acondicionado durante los episodios de calor extremo.

Ante esta situación, el concejal de Mejora Climática y Eficiencia Energética, Carlos Mundina, ha animado a la ciudadanía a aprovechar este servicio municipal gratuito. "Hay factores que la ciudadanía no puede controlar, como la evolución del precio de la energía o los impuestos, pero sí puede reducir su factura mejorando la eficiencia de su consumo y asegurándose de que tienen contratado el suministro que realmente necesitan. Desde el Ayuntamiento ponemos a su disposición un servicio técnico, gratuito e independiente que les ayuda precisamente a ahorrar energía y dinero", ha señalado Mundina.

El concejal ha recordado que "en muchas ocasiones una simple revisión del contrato eléctrico permite detectar excesos de potencia contratada, tarifas poco adecuadas o posibilidades de ahorro que pasan desapercibidas para los consumidores". "Nuestro objetivo es que ninguna familia ni ningún pequeño comercio pague más de lo necesario por su energía", ha añadido.

REVISIÓN GRATUITA DE FACTURAS Y ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

Las Oficinas de la Energía de València Sostenible ofrecen asesoramiento individualizado para revisar las facturas de electricidad y gas, analizar las condiciones de los contratos de suministro, comprobar si la tarifa contratada es la más adecuada para los hábitos de consumo de cada persona usuaria y estudiar posibles cambios de modalidad o comercializadora cuando resulten más ventajosos.

Además, el personal técnico informa sobre medidas de ahorro energético de bajo coste o sin inversión, actuaciones de rehabilitación energética de viviendas, ayudas y subvenciones disponibles, autoconsumo, energías renovables y derechos energéticos, incluido el acceso al bono social.

Los resultados obtenidos durante el primer semestre de 2026 ponen de manifiesto la utilidad de este servicio municipal. En ese período, las Oficinas de la Energía alcanzaron a 10.453 personas, un 3,4% más que en el mismo período del año anterior, y realizaron 763 citas de asesoramiento personalizado, también por encima de las registradas en 2025.

Precisamente, dos de las áreas con mayor demanda fueron las relacionadas con la reducción del gasto energético. El 26% de las consultas estuvieron centradas en el análisis de facturas de electricidad y gas, mientras que otro 29% correspondió a asesoramiento sobre ahorro energético y rehabilitación de viviendas.

AHORROS DE CIENTOS DE EUROS AL AÑO

En el ámbito de la revisión de facturas, las actuaciones realizadas durante el primer semestre permiten alcanzar un ahorro medio estimado de 366,9 euros anuales en electricidad y de 351,7 euros en gas por persona usuaria atendida, gracias a la optimización de contratos, la adecuación de la potencia contratada y la elección de las tarifas más favorables.

En conjunto, los expedientes gestionados durante este periodo representan un ahorro potencial superior a 58.000 euros anuales entre electricidad y gas. También continúa creciendo el interés por las actuaciones de eficiencia energética. Las consultas sobre ahorro y rehabilitación aumentaron de forma muy significativa durante el primer semestre, con un 53% más de citas, un 69% más de talleres y un 85% más de asistentes respecto al mismo periodo del año anterior.

TALLERES SOBRE CLIMATIZACIÓN DEL HOGAR Y REFRIGERACIÓN DE ESPACIOS

Este mes de julio, además, las Oficinas de la Energía han programado talleres gratuitos dirigidos a ayudar a la ciudadanía a combatir el calor reduciendo al mismo tiempo el consumo energético y el importe de la factura eléctrica.

Ambas actividades se celebrarán en la Oficina de la Energía de Aiora y requieren inscripción previa gratuita. Uno de los talleres, '¿Qué puedo hacer en mi hogar para pasar menos calor en verano?', se celebrará el martes 14 de julio y ofrecerá consejos prácticos para mantener una vivienda más fresca sin incrementar el consumo eléctrico.

UN SERVICIO MUNICIPAL GRATUITO Y CERCANO

Las oficinas de la energía forman parte de València Sostenible y constituyen un servicio municipal gratuito, público e independiente que acompaña a la ciudadanía en todo lo relacionado con la energía doméstica: desde la interpretación de una factura hasta la reducción del consumo, la rehabilitación energética de viviendas, el autoconsumo, las energías renovables o la tramitación del bono social.

Actualmente cuentan con tres oficinas permanentes, situadas en Aiora, Torrefiel-Orriols y el Parc de L'Oest, además de una Oficina de la Energía Móvil que acerca el servicio a barrios, pedanías y distintos espacios municipales. Durante el primer semestre de 2026 esta oficina itinerante realizó 28 servicios y atendió a 522 personas.

Las personas interesadas pueden solicitar cita previa de forma gratuita, presencial y en línea, a través de las Oficinas de la Energía de València Sostenible y recibir asesoramiento personalizado para reducir su consumo energético y pagar únicamente por la energía que realmente necesitan.