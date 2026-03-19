De Ohio a las Fallas: la estadounidense Marissa Lynn Feiten es la Fallera Mayor de la comisión Els Somnis

La norteamericana Marissa Lynn Feiten, Fallera Mayor 2026 de la falla Els Somnis de València, en la plaza de la Virgen de la ciudad. - VIVIDA PHOTOGRAPHY LANA STANKOVIC

VALÈNCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fallas son una fiesta universal y así lo demuestra no solo la gran cantidad de turistas de todo el mundo que viajan para conocer estas celebraciones sino la participación en ellas de personas de cualquier parte. Este es el caso de Marissa Lynn Feiten, una norteamericana procedente de Cleveland, en Ohio, que en 2026 es la Fallera Mayor de la comisión Els Somnis de la ciudad de València.

La vinculación de Lynn, de 38 años, con la capital valenciana comenzó en 2009 cuando se desplazó a ella desde Estados Unidos para continuar durante un semestre su carrera de Comercio y Estudios Españoles en la Universidad de Virgina de València y vivir durante ese tiempo "en en el barrio del Botànic" con "una familia valenciana y muy fallera", como ha indicado ella misma en una entrevista a Europa Press.

Asimismo, ha comentado que en esa estancia conoció la ciudad, la cultura valenciana y, "un día de San Valentín", a Josep, quien se convirtió en su marido unos años después y en padre de sus dos hijos mellizos, un niño --Leo-- y una niña --Sofía-- que actualmente tienen 11 años y que como ella ostentan este año cargo de responsabilidad en su falla como presidente infantil y Fallera Mayor Infantil.

"No conocía nada de València antes de venir a estudiar aquí. Y elegí esta ciudad por casualidad o porque el destino dijo que era para mí. Yo no sabía nada de Fallas, ni que los valencianos tenían su propia lengua. La elegí porque estaba en el Mediterráneo y porque no quería quedarme en Madrid, en la capital de España, porque pensé que allí mucha gente hablaría inglés y lo que quería era meterme en la cultura" española, ha explicado.

"Pero nunca imaginé que entraría en una subcultura" como la valenciana, ha asegurado, además de agradecer a València que la haya amparado y ayudado a "crear un hogar". "València ya es mi hogar", ha subrayado la Fallera Mayor de Els Somnis, que desde 2011 está "definitivamente" afincada aquí.

"Mi caso es muy peculiar", ha añadido, al tiempo que ha valorado el interés que su historia ha despertado tras convertirse en la máxima representante de su comisión fallera. Marissa Lynn Feiten ha explicado que ser Fallera Mayor no fue en principio una decisión suya sino algo que surgió a partir de la propuesta que le hizo una amiga suya que ocupó ese cargo el año pasado.

"Cuando se acercaba la fecha para presentar nombres entre los que elegir a la Fallera Mayor, mi amiga, que había sido Fallera Mayor el año anterior, me lo planteó. Yo pensó e no podría ser porque yo no nací aquí y porque soy extranjera, pero ella me dijo que eso se hacía de corazón", ha relatado. A continuación, ha indicado que la decisión que tomó de optar a ser la máxima representante de su comisión fue, como se dice en valenciano, 'Pensat i fet'".

Asimismo, ha expuesto que "siempre" había "soñado" con la posibilidad de que sus hijos fueran a la vez presidente infantil y Fallera Mayor Infantil de su comisión y ella poder "disfrutar" de esa experiencia "como mamá", sin pensar que podría acompañarlos como Fallera Mayor.

Marissa ha asegurado que todos están viviendo esta experiencia "a tope". "Estamos intentando decir que sí a todos los actos. Estamos muy cansados, pero esto se vive una vez en la vida y los recuerdos que nos genere los vamos a tener para siempre", ha manifestado. Igualmente, ha comentado que aunque es "sacrificado" por delante de todo está "el orgullo total" que supone ostentar estas responsabilidades falleras, este "cargo tan honorable" y poder "representar a toda la comisión" de Els Somnis.

Esta mujer natural de Ohio y su familia son miembros de esta falla desde 2019. Antes, ha detallado, participaron en las fiestas falleras "como vecinos" de la zona y salieron en la ofrenda a la Virgen de los Desamparados, la patrona de los valencianos, un par de veces antes de apuntarse a la comisión.

La Fallera Mayor ha apuntado que decidieron inscribirse cuando sus hijos tenían ya cinco años y así edad suficiente para poder disfrutar de las Fallas y además, con el fin de "conocer a otras familias" de Els Somnis, una comisión "de barrio, muy familiar y con actividades durante todo el año".

"PARTE DE ESTA CULTURA"

Marissa Lynn Feiten ha insistido en el cariño que tiene hacia Valencia y la cultura valenciana y ha señalado que se está esforzando también por aprender su lengua "poquet a poquet". "Desde que mis hijos empezaron a estudiar en el colegio les he ayudado siempre con los deberes y he ido aprendiendo valenciano. Y lo entiendo" perfectamente, ha asegurado.

Igualmente, ha aseverado que para ella es "muy importante" aprender "la lengua que forma parte de esta cultura y transmitirla, para que pueda seguir generación tras generación". "Y como mamá es mi responsabilidad", ha declarado.

Por otro lado, ha destacado que para disfrutar de estas Fallas y de su reinado como Fallera Mayor han viajado a València, desde Estados Unidos, sus padres, dos de sus hermanas y una prima. Ha relatado que todos ellos están "encantados" de ver y conocer estas fiestas, de las que están "disfrutando mucho". "Están viendo lo bonitas que son, cada acto, y están entiendo más" estas celebraciones al acercarse a ellas "desde dentro", ha subrayado.

Marissa ha comentado que el pasado martes fue la cena que ofreció como Fallera Mayor y ha indicado que se emocionó "mucho" al hablar de su familia y al ver que habían podido venir a disfrutar de las Fallas junto a ella. Igualmente, ha agradecido que su comisión le haya hecho sentir como "una valenciana" y como una persona que "forma parte de esta gran cultura".

"IMPOSIBLE ELEGIR UNO SOLO"

Preguntada por cuál es su acto fallero preferido, ha respondido que es "imposible elegir uno solo". "Me encanta la 'mascletà', es un evento que todos vivimos juntos en el mismo momento, pero que se siente dentro del cuerpo" de cada uno", ha expuesto.

Además, ha confesado que la ofrenda a la Virgen de los Desamparados es otro de los actos que más le entusiasman. "Es un momento muy pesonal e íntimo", ha dicho, a la vez que ha destacado que le parece "muy bonito" que las Fallas ofrezcan la oportunidad de "disfrutar y vivir" todos juntos de actos que son festivos y de otros que son "íntimos" y "espirituales".