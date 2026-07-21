La ola calor vuelve a dejar máximas elevadas en la Comunitat, especialmente en el interior de Valencia y Alicante

Mujer abanicandose. ARCHIVO. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana volverá a vivir este martes, 21 de julio, una jornada sofocante, debido a la ola de calor que hoy volverá a afectar a gran parte del territorio español, con temperaturas máximas con valores significativamente elevados en el interior de Valencia y Alicante.

En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre los 26 y los 34 grados de Alicante; en Castelló de la Plana, de 25 a 35, mientras que en València irán de 25 de mínima a 32 de máxima.

Además, el cielo presentará intervalos de nubes bajas en el litoral norte y de nubes medias y altas con polvo en suspensión en el resto por la mañana e intervalos de nubes de evolución diurna por la tarde, con probabilidad de tormentas acompañadas de precipitaciones débiles y rachas de viento en el interior, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde. No se descartan rachas muy fuertes asociadas a las tormentas vespertinas del interior.

Aemet avisa de que la llegada de una nueva ola de calor este martes pondrá en aviso naranja o amarillo a gran parte del país. En concreto, en Andalucía, el calor pone en riesgo importante a Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga y en riesgo a Cádiz, Málaga y Sevilla; en Aragón, en riesgo importante a Huesca, Teruel y Zaragoza; en Castila y León, en riesgo a Ávila, Burgos, Valladolid, Segovia y Soria; en Castilla-La Mancha, en riesgo importante a Albacete, Ciudad Real y Cuenca y en riesgo a Guadalajara y Toledo; en Cataluña, en riesgo importante a Lérida y Tarragona, y en riesgo a Barcelona y Gerona; y en la Comunidad Valenciana, en riesgo importante estará Valencia y en riesgo Alicante y Castellón.

Las altas temperaturas también ponen en aviso naranja a Baleares y Murcia, y en aviso amarillo a Madrid, La Rioja y la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Asimismo, las tormentas ponen en aviso amarillo a Albacete, en Castilla-La Mancha; a Murcia; y a Valencia, mientras que la provincia gallega de La Coruña estará en aviso amarillo por fenómenos costeros.