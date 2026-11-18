IMAGEN DEL PLAN DIRECTOR DEL PALAU COMTAL DE OLIVA - AYUNTAMIENTO OLIVA

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oliva (Valencia) ha anunciado que la fase II del proyecto de recuperación del Palau Comtal ha sido seleccionado dentro de la convocatoria estatal del programa 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La propuesta establece una subvención máxima de 805.537,66 euros, lo que equivale al 70% del presupuesto total de la actuación, valorada en 1.150.768,08 euros.

La iniciativa forma parte del Plan Director de Recuperación del Palau Comtal de Oliva, una "ambiciosa hoja de ruta que pretende rescatar progresivamente uno de los monumentos más importantes de la historia valenciana".

Esta nueva fase se centrará en la recuperación, consolidación y adecuación de varios espacios históricos del monumento, entre los cuales destacan las antiguas cocinas, la Torre de Ferran, el Patio del Pozo y otras dependencias "de gran interés arquitectónico y patrimonial".

Desde el consistorio subrayan, en un comunicado, que el palacio, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento desde 1920, constituye "uno de los ejemplos más destacados de arquitectura nobiliaria de transición entre el gótico tardío y el primer Renacimiento valenciano".

Fue la residencia principal de la poderosa familia Centelles-Riusech, una de las alcurnias más influyentes del Reino de València durante los siglos XV y XVI.

El concejal de Patrimonio Arquitectónico y Artístico, Teo Peris, recalca que es "una noticia excelente que Oliva haya conseguido esta vez el 2% cultural del Ministerio para la recuperación del Palau". "Con esta subvención, Oliva estará en disposición de continuar avanzando en la consolidación y puesta en valor de nuestro patrimonio", celebra.

Por su parte, el edil de Urbanismo y Contratación, Joan Mata, detalla que Oliva aportará el 30% correspondiente del coste del proyecto, conforme a las bases de la subvención. "Ahora empieza una siguiente fase de trabajo muy dura, de mucho de trabajo administrativo y preparación para poder poner en marcha las obras en los plazos correspondientes", declara.

"ACTUACIÓN ESTRATÉGICA"

La alcaldesa, Yolanda Pastor, apunta que "el 2% cultural es una noticia histórica para el Ayuntamiento de Oliva". "Avanzar en la recuperación de nuestro patrimonio es una prioridad para este Gobierno, y en este patrimonio, el Palau Comtal es una parte fundamental. Ahora con la Fase II podremos acometer una actuación estratégica destinada a continuar la recuperación de nuestro Bien de Interés Cultural", apostilla.

La actuación tiene como objetivo garantizar la conservación de los vestigios más significativos del conjunto, recuperar elementos arquitectónicos originales y facilitar la interpretación y la accesibilidad pública, siempre bajo criterios de respecto a la autenticidad histórica y a la normativa de protección del patrimonio cultural.

Además de su dimensión patrimonial, el proyecto "refuerza el papel del Palau Condal como motor de dinamización cultural, educativa y turística".

La intervención permitirá ampliar los espacios visitables, mejorar la difusión de los valores históricos del monumento y consolidar un nuevo polo de atracción cultural vinculado a la historia de Oliva y al legado de los Centelles.