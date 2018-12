Oltra dice que Cs "tendrá que explicar" su abstención en la reforma del Estatut y afirma que "eso sí que es separatismo"

Publicado 14/12/2018 14:33:27 CET

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes que Ciudadanos (Cs) "tendrá que explicar" su abstención en la votación sobre la reforma del Estatut y "por qué los valencianos tenemos que ser españoles de segunda". "A lo mejor los separatistas son quienes quieren que los valencianos seamos españoles de segunda clase. Eso sí que es separatismo", ha criticado en este sentido.

Así lo ha manifestado la también portavoz del Consell en la rueda de prensa celebrada este viernes tras el pleno del Gobierno valenciano, al ser preguntada por la votación sobre la propuesta de reforma del Estatut para incorporar lo que en su día se llamó 'cláusula Camps', que se aprobó este jueves en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, con la salvedad de Cs, que pese a firmar el texto finalmente se abstuvo en la votación.

Oltra ha señalado que "todos los partidos en Les Corts varias veces han aprobado por unanimidad, también Ciudadanos, que esta comunidad necesita una financiación justa, porque somos una anomalía democrática", dado que la valenciana es "la única autonomía que tiene una renta por debajo de la media y paga y no recibe".

Estas reivindicaciones, en cuanto a financiación, inversión y regularización de la deuda valenciana, ha agregado, han tenido lugar "varias veces" en Les Corts y "se defendió en la movilización que los agentes sociales convocaron hace un año, en la que estuvo Cs, y se ha manifestado en diversas ocasiones, no solo en una".

Por ello, ha indicado que "si alguno ahora quiere salirse de ese acuerdo lo tendrá que decir y explicar". "Tendrán que explicar por qué los valencianos tenemos que ser españoles de segunda. A lo mejor los separatistas son quienes quieren que los valencianos seamos españoles de segunda clase", ha manifestado.

Oltra ha sostenido que "eso sí que es separatismo" y ha reivindicado que los valencianos "no queremos ser más que nadie, pero estamos hartos de ser siempre los últimos". "¿Que nosotros somos separatistas? No, nos están separando ellos. Tú no, bicho", ha expresado la portavoz del Consell.

Asimismo, ha defendido que "igual hay que estudiarse un poco más la financiación y los números" y ha insistido en que "en política, un valor fundamental es la coherencia", por lo que "habrá que explicar por qué aquí se vota una cosa y en Madrid otra". "¿Aquí sí porque si no queda en evidencia que Cs está defendiendo que los valencianos seamos de segunda clase? A veces estas posturas generan los agravios que llevan a que la gente se sienta maltratada", ha zanjado.

DEFIENDE EL DERECHO DE CANTÓ Y RIVERA A EXPRESAR SU OPINIÓN

Inquirida por las declaraciones del portavoz socialista en la cámara valenciana, Manolo Mata, que propuso este jueves nombrar personas non gratas a Albert Rivera, y al diputado de Cs en el Congreso, Toni Cantó, tras la abstención de la formación naranja en la votación de la reforma del Estatut valenciano, Oltra ha respondido que "rotundamente no" comparte esta propuesta y ha añadido: "Y menos por sus opiniones políticas".

"En varias ocasiones en esta mesa hemos comentado la clave de bóveda de un sistema democrático, el derecho de las personas a expresar su opinión. Además, en este caso, tratándose de representantes del congreso votados por las personas, les ampara el artículo 23 de la Constitución, sobre el derecho a que su función se lleve a cabo sin perturbaciones", ha apuntado al respecto.

Sin embargo, ha asegurado que "estas cosas de la incoherencia política, de decir A en un sitio y B en otro, un día 'colorao' y el otro amarillo, se pagan en las urnas". "La gente ya ve quién defiende sus intereses y quién no. Cuando cogen la papeleta, el grato va a la urna y el no grato se queda en la mesa", ha enfatizado.

La vicepresidenta ha enmarcado las declaraciones de Mata en "una metáfora para poner en evidencia que no parece muy coherente desde el punto de vista político decir una cosa en València y otra en Madrid". "Se enmarca en la dialéctica política a la que yo no daría más bombo", ha concluido.