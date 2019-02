Oltra no sabe si leerá el libro de Sánchez porque debe ser "muy selectiva" al tener "poco tiempo"

Publicado 07/02/2019 13:34:18 CET

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha asegurado este jueves que no sabe si leerá el 'Manual de resistencia', el libro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque tiene que ser "muy selectiva con las lecturas", ya que tiene "poco tiempo" para leer cosas que "no tengan que ver" con su trabajo.

La también coportavoz de Compromís se ha pronunciado en estos términos al ser preguntada por los periodistas por su opinión sobre el libro de Sánchez y antes de presentar la Estrategia Valenciana para la Igualdad de Trato, la No Discriminación y la Prevención de los Delitos de Odio 2019-2024 en València.

Oltra ha afirmado que más que resistencia, ella "hablaría más de tiempos de resiliencia", que es lo que "está aplicando el Gobierno del Botànic --como se denomina al Ejecutivo valenciano, formado por PSPV-PSOE y Compromís y apoyado por Podem--". En este sentido, ha señalado que "la resiliencia es como los muelles": "Un muelle lo puedes aplastar y siempre vuelve a su sitio".

"Eso es lo que hemos aplicado y sobre todo empoderar a las personas para que sepan que los cambios son posibles. Que desde hace tres años y medio en esta comunidad hemos puesto en marcha políticas que hacen que ahora se viva mejor que cuando gobernaba la derecha", ha reivindicado.

Así, ha insistido en que no sabe si "tendrá tiempo de leer el libro" y ha concluido: "En todo caso, daré mi opinión, si tengo tiempo, cuando lo haya leído, pero no me parece una cuestión fundamental en la política nacional en este momento, sinceramente".