Oltra sobre los nuevos decretos de vivienda: "Es un punto de partida", pero "hay que ir más allá. Hay muchas Maricarmen"

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra, ha asegurado este miércoles que los decretos sobre la vivienda aprobados por el Consejo de Ministros son "un punto de partida, no un punto de llegada", por lo que ha considerado que en esta materia "hay que ir más allá". "Hay muchas Maricamen", ha dicho en alusión a la vecina de Madrid de 87 años desahuciada recientemente y cuyo caso ha movilizado a la sociedad para reclamar medidas en este ámbito.

Oltra ha señalado que esos decretos son una "normativa que palía", pero no "una solución a largo plazo", por lo que ha indicado que es necesario contar con medidas que no sean momentáneas. La representante de Compromís se ha pronunciado de este modo en un desayuno informativo, preguntada por las reivindicaciones ciudadanas en torno a la vivienda y por esos decretos.

"Son un punto de partida que se ha provocado por la movilización ciudadana y eso está muy bien porque empodera a la gente. Maricarmen ha encendido una chispa", ha respondido. A su vez, ha indicado que "da vergüenza lo que ha pasado con esta mujer mayor, con enfermedades crónicas y sacada de su casa con toda la fuerza policial" y ha dicho que ella no quiere "vivir en un país que hace estas cosas".

Mónica Oltra ha afirmado que "la vivienda no puede ser conceptualmente un bien de inversión" porque "es un derecho". Tras ello, ha aludido de nuevo a los decretos y ha expuesto que "esta normativa palía en cierta medida" aunque "no es una solución a largo plazo".

Por ello, ha manifestado que es necesario "ir a legislaciones de contratos de alquiler indefinidos, a legislaciones con las que las personas jurídicas no puedan ser titulares de propiedades de viviendas".

Sobre esta última cuestión, ha defendido que tras "una primera venta" después de la construcción de un inmueble las personas jurídicas no puedan ser dueños y ha indicado que eso "pararía a los fondos buitre y a todos los que están provocando la especulación y el incremento infernal de los precios".

"Necesitamos legislaciones que no solo momentáneamente paren los desahucios, sino que incidan en la acumulación de bienes inmobiliarios, de viviendas, en manos de unos pocos y de empresas que lo que están haciendo es el negocio de la especulación", ha continuado Oltra, que ha remarcado que eso no es algo que diga ella sino una cuestión que recoge "la Constitución española".

La representante de Compromís ha lamentado que "el marco legislativo esté hecho para la especulación en lugar de estar hecho para evitarla". "Hay que ir más allá. Son un punto de partida. Es necesario porque hay muchas Maricarmen, pero se tiene que ir más allá. Y se ha de incidir directamente en el mercado inmobiliario", ha apostillado.

"SE NECESITA MÁS VIVIENDA PÚBLICA"

Preguntada por las medidas que adoptaría si accede a la Alcaldía de València en materia de vivienda, Oltra ha comentado que aunque "las competencias están limitadas" en el ámbito local "hay margen" de actuación "con la legislación actual".

Asimismo, ha destacado que "se necesita más vivienda pública, no de protección o promoción oficial" porque esta última "al final acaba dentro de la rueda de la especulación" cuando acaba el periodo establecido. De esta forma, ha remarcado que "lo que se construye sobre suelo público o lo que se construye con ayudas públicas, debería ser público".

ZONA TENSIONADA Y TOPAR LOS ALQUILERES

Mónica Oltra se ha mostrado a favor de la declaración de las zonas tensionadas, para reducir la presión que dificulta el acceso al alquiler o a la compra de una vivienda, y de topar los alquileres cuando acaban los cinco años de prórroga forzosa para evitar que se disparen los precios.

"Si tienes la zona declarada tensionada, automáticamente eso no pasa y las empresas especuladoras se van. El que ya no puede hacer negocio de pelotazo se va", ha añadido la candidata de Compromís.