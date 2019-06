Oltra promete a Puig "recorrer juntos" el Botànic II con "rigor, responsabilidad y lealtad"

Publicado 13/06/2019 14:56:58 CET

El 'president' le agradece la "complicidad" desde 2015: "Si quieres llegar rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, acompañado"

La vicepresidenta de la Generalitat en funciones y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha prometido al líder del PSPV y único candidato a revalidar como 'president', Ximo Puig, "recorrer juntos" el camino del Botànic II, tras el acuerdo que ambos firmaron ambos este miércoles con Unides Podem para continuar el proyecto que iniciaron en 2015, ahora con un tercer socio de gobierno.

Rigor, responsabilidad, lealtad "en mayúsculas" y mestizaje son los valores que ha destacado como aportación clave de Compromís a los cuatro años del primer Botànic. Oltra cree que el segundo acuerdo "señala el futuro que las democracias avanzadas van a recorrer en las próximas décadas, porque la gente tiene muy claro que no quiere mayorías absolutas ni poderes despóticos".

"Así lo hemos hecho y lo haremos; con un horizonte bien claro. Puede ser una utopía: que cuando un niño nazca en nuestro país, nazca con libertad, crezca en igualdad y en un planeta habitable, quiera quien y como quiera y, al final de sus días, pueda morir con dignidad. Si la política no sirve para esto, no sé para qué", ha manifestado tras subir a la tribuna de Les Corts desde la bancada de Compromís y agradecer a su grupo "la oportunidad de hacer este debate".

Oltra ha arrancado su discurso con un recuerdo al más de un millón de personas que dieron su apoyo el 28A a los tres partidos del Botànic, después de recitar una frase del mismo poema que utilizó en 2015 con el cambio de gobierno tras décadas con el PP. "A la política valenciana le faltaba poesía", ha rememorado, por lo que entonces escogió uno de Benedetti que decía que "las claves del futuro no están en el pasado ni en el presente, sino extrañamente en el futuro".

EL FUTURO DE AQUEL 2015

Ahora, cuatro años después, cree que se encuentran "en el futuro de aquel 2015, desentrañando las claves de aquel presente-pasado", con el Botànic II centrado en "personas que han dicho que quieren que la política cuide de la gente, del planeta y garantice el futuro de sus hijos".

Hasta llegar ahí, Oltra ha puesto en valor el "proceso de deliberación" entre PSPV, Compromís y Unides Podem para llegar a un acuerdo. Ha lamentado que algunos lo hayan visto como un "espectáculo" y ha rechazado este "miedo a la palabra y falta de cultura democrática".

De hecho, ha defendido el mestizaje como "una idea a patentar y exportar" desde la Comunitat: "Tuvimos claro desde el principio que la pluralidad en ningún caso podía significar que no hubiera gobierno. De dos, tres o cuatro partidos, pero un gobierno". Ha llamado a "buscar el 'sí' hasta la extenuación y razonar el 'no' cuando no se pueda probar".

Bajo este prisma, ha contrapuesto dos maneras de entender el poder: una 'sobre', ese "patriarcal, despótico y que mira la gente de arriba a abajo, de quienes se juntan en un hotel de Madrid y se reparten un acuerdo", y otro 'para', que requiere de "horas de trabajar, pensar, escuchar, transigir, compartir y saber que nadie tiene verdades absolutas".

A su juicio, esto queda plasmado en los 132 acuerdos de los seis ejes del Botànic II, con "dos retos íntimamente unidos: la lucha contra la emergencia climática y el colapso ecológico y seguir rescatando y cuidando a las personas". Del primero ha advertido que "es una cuestión de presente que dicen los adolescentes cada viernes", en relación al movimiento estudiantil 'Fridays for future', además de "una obligación moral" con el planeta.

Para conseguirlo, ha asegurado que Compromís quiere "poner el acento en esa 'econovida' al servicio de las personas y cambiar el paradigma que solo basa la prosperidad en el crecimiento del PIB". "¿Cómo es posible que lo que hacemos las mujeres, criar, cuidar y proteger, no tenga relevancia en el PIB?", ha lamentado en relación a ese "trabajo invisible que sustenta todo el sistema" que ha ilustrado con las 'kellys'.

Ha defendido que "el PIB se deja fuera todo lo que debe tener la economía de humanizadora". "Me van a perdonar: el capitalismo salvaje o caníbal dista mucho de ser perfecto", ha aseverado, y ha alertado que conduce al "colapso del sistema". Y ha asegurado que "los que mueven los hilos y maltratan a las personas son los mismos que maltratan al planeta, pues el maltrato siempre tiene la misma dialéctica".

Ante este escenario, ha garantizado que Compromís pretende "dejarse la piel" contra unos servicios públicos que "hagan de la salud un negocio" o "un terreno ocupado por grandes mastodontes destructores del territorio y del empleo", al igual que "un terreno donde cuatro poderosos juegan al Monopoly y el espacio a base de pelotazos".

Con la educación "como "el ascensor social que funciona y repara las desigualdades de los niños respecto a su origen", el empleo con "perspectivas para los jóvenes y que no tengan que marcharse" y una sanidad que "no pide el carné ni mira el color de la piel". Y con un gobierno "transparente y moderno frente a una administración 'búnker' potencialmente víctima de la corrupción que afortunadamente dejamos atrás en 2015".

También una financiación justa para la Comunitat para "dejar de ser ciudadanos de segunda y no ser los últimos de todos" y una política que vaya más allá del centro y atienda el mundo rural para que allí "no tengan que agachar la cabeza".

Oltra ha hecho hincapié en la lucha contra la violencia de género como "emergencia social y política" en lugar de minimizarla y "reducirlo a una cuestión familiar".

Como meta "bien clara", ha apuntado "que nadie tuviera que avergonzarse de ser de la Comunitat y pudiera decir 'sí, soy valenciano y vengo de la tierra de las libertades, donde hay una ley LGTBI y una ley 'trans' que garantiza la igualdad independientemente de cómo quieran o sientan las personas".

En todos estos frentes, ha enfatizado: "En Compromís lo tenemos claro y tomamos partido. Ahí le digo a Puig, me gustaría y estoy segura de que vamos a encontrarnos". Ha agradecido así a las 443.640 personas que votaron a la coalición cmoo "motor y garantía de cambio político en un momento de los más oscuros de nuestro país" y ha sacado pecho de que 19 de los 34 proyectos de ley impulsados por el Botànic los lanzó su grupo.

Dirigiéndose a Puig, ha remachado que "lealtad es decir, mirándose a los ojos, lo que uno piensa, sobre todo en las decisiones importantes". "O, como decía el poeta; no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades", también de Benedetti.

PUIG AGRADECE EL TRABAJO DE OLTRA

En su breve turno de réplica, el candidato a 'president' ha coincidido con Oltra en este "camino de complicidad" que han desarrollado juntos desde 2015 "con todas las dificultades". "No ha sido fácil, no voy a hablar del pasado pero está ahí", ha subrayado, con vistas a "aprovechar la oportunidad de consolidar este proyecto" con el Botànic II.

Ha confiado en que la entrada de Podem permita "generar esa gestión de la diversidad sin que castigue la estabilidad ni la capacidad de que los ciudadanos tengan un gobierno". A su juicio, "una medida mucho más trabajada y discutida a caba siendo mejor".

También ha suscrito las palabras de Oltra sobre el primer Botànic como "un paso adelante para la credibilidad de la Comunitat" y un gobierno "absolutamente municipalista". Le ha dado las gracias por "todo lo que ha hecho estos cuatro años: Hemos estado juntos en momentos mejores y en otros, pero en ningún momento hemos perdido el horizonte".

"Como diría Gramsci, la vida es tomar partido, y nosotros tomamos partido por los valencianos", ha manifestado, antes de finalizar con un proverbio: "Si quieres llegar rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, camina acompañado".