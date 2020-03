Oltra ante la última concentración de las víctimas del metro: "Hoy es buen día; está bien que puedan cerrar la herida"

VALENCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha afirmado, sobre la última concentración en la plaza de la Virgen de la Asociación de víctimas del accidente del metro de València del 3 de julio de 2006, que "hoy es un buen día" y "está bien" que, tanto los familiares como la sociedad puedan "cerrar la herida".

La asociación de víctimas del accidente del metro de València --que causó la muerte a 43 personas y heridas a otras 47-- celebrará esta tarde a partir de las 19.00 horas su última concentración después de haber conseguido, tras años de lucha, que el pasado mes de enero el Juzgado de lo Penal número 6 emitiera una sentencia 'in voce' con condenas para cuatro acusados y la absolución de otros cuatro más, todos ellos exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Preguntada por esta 'despedida', Mónica Oltra ha aseverado: "Hoy es un buen día. Obviamente este episodio formará parte de nuestra memoria colectiva, pero está bien que puedan descansar y cerrar la herida toda la sociedad y también la asociación de víctimas".

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha considerado asimismo que la jornada de este martes será "emotiva" porque "todavía es difícil hablar de ese 3 de julio sin que se erice piel y nos emocionemos".

"LA CICATRIZ SIEMPRE ESTARÁ"

"Esta sociedad fue herida de gravedad, con el accidente y con la posterior gestión, y en estos cinco años hemos conseguido ir cerrando la herida", ha manifestado Oltra, quien, no obstante, ha apostillado que "la cicatriz siempre estará y cuando cambie el tiempo dolerá, como todas las cicatrices".

La dirigente del Consell ha subrayado la importancia que ha tenido en este proceso la Comisión de Investigación en Les Corts, que pudiera comparecer en representación de la asociación Beatriz Garrote, que se aprobara la Ley de seguridad ferroviaria en la Comunitat Valenciana "absolutamente necesaria tras el accidente" y que "los tribunales hayan determinado también las responsabilidades penales, así como la Comisión de Investigación estableció las responsabilidaes políticas".

Todo ello "hace que en este momento la asociación pueda por fin cerrar una etapa, no solo de duelo, que era algo que cada familia tenía que pasar, sino también de una lucha política" que no hubiera sido necesaria --ha recalcado-- si las autoridades de aquel momento, del PP, "hubieran actuado de la manera que se espera de un gobierno, más humana y empática". Las víctimas, ha concluido, "no tendrían que haber pasado por ese calvario".