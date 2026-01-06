Once detenidos durante la Cabalgata y la Noche de Reyes en Alicante

Dispositivo especial de seguridad desarrollado por la Policía Nacional en la ciudad de Alicante durante la Cabalgata y la Noche de Reyes. - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Alicante detuvieron ayer viernes, durante la Cabalgata y Noche de Reyes, a once personas por diversos delitos, realizaron 15 propuestas de sanción por poseer drogas y portar armas blancas e identificaron a un total de 195 personas.

Así lo ha informado este cuerpo, en una nota remitida a los medios de comunicación, en la que también detalla que el dispositivo especial de seguridad desarrollado por la Policía Nacional en la ciudad de Alicante durante la Cabalgata y la Noche de Reyes se desarrolló "sin tener que destacar ningún incidente" y "en la más absoluta normalidad".

Concretamente, la Cabalgata se saldó con 195 identificados; 15 propuestas de sanción (actas) por tenencia de sustancias estupefacientes y porte de arma blanca y once detenidos por diversos delitos, entre ellos hurto, robo con violencia, allanamiento de morada o reclamación judicial.

Asimismo, los delitos más relevantes son dos detenidos por robo con violencia e intimidación. El indicativo policial, que se encontraba próximo al lugar de los hechos, fue requerido por una mujer que fue víctima de un robo con violencia. Los presuntos autores propinaron a la víctima un "fuerte empujón" para sustraerle sus pertenencias. La rápida actuación de la Policía Nacional posibilitó la detención de los dos autores, quienes ofrecieron resistencia al arresto.

También se detuvieron a dos personas por allanamiento de morada. Un testigo informó de que observó a dos varones forzando la puerta de uno de los vecinos de la finca. Una vez en el lugar, los agentes de la Policía Nacional localizaron a dos varones que acababan de cambiar el bombín de la vivienda para ocuparla, siendo sorprendidos infraganti, según ha detallado este cuerpo.

Las zonas reforzadas por este dispositivo fueron las de mayor afluencia de personas por el característico día como la Avenida de la Estación-Plaza de los Luceros-, Avda. Alfonso X El Sabio, Rambla de Méndez Núñez-Portal de Elche, calle Rafael Altamira y Plaza del Ayuntamiento y zonas de ocio de todo Alicante.

El dispositivo, agregan, fue coordinado desde la Comisaría Provincial de Alicante y en él participaron agentes de las Unidades de Prevención y Reacción, Unidades del Grupo Operativo de Respuesta, Unidad de Guías Caninos, Medios Aéreos, Grupo de Atención al Ciudadano, así como funcionarios de apoyo de las diversas Brigadas y Distritos de la Comisaría Provincial de Alicante, y contó con la colaboración de la Policía Local de Alicante.

De esta manera, según indican, se han logrado cumplir el objetivo de la Comisaría Provincial de Alicante "que no era otro que aumentar la seguridad de la ciudadanía durante la celebración de estas fiestas".