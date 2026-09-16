Once medios aéreos se incorporarán a las tareas de extinción del fuego de Tuéjar

Incendio de Tuéjar - CONSORCIO DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de once medios aéreos, junto a medios terrestres y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), está previsto que se incorporen a lo largo de la mañana a las tareas de extinción de Tuéjar que, según la última estimación provisional, ha quemado unas 690 hectáreas y a 17 kilómetros de perímetro.

En concreto, se sumarán a los trabajos nueve medios aéreos de Generalitat y dos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

Asimismo, se desplazarán a la zona nueve unidades terrestres, dos helitransportadas y cinco autobombas de Bomberos fotestales de la Generalitat; tres dotaciones y cinco Brigadas forestales del Consorcio de Valencia.

También dos dotaciones del Consorcio de Alicante, otras dos del de Castellón, y otras dos bomberos municipales de Valencia y del Ayuntamiento de Castellón. El dispositivo lo completarán una sección de la UME con cinco autobombas y cuatro Brigadas de Incendios Forestales del Miteco.

A las 9.30 horas de ste miércoles hay convocada una nueva reunión del Cecopi.