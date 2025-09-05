Once participantes del programa Activa Nord de Impulsalicante logran inserción laboral

ALICANTE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante (Impulsalicante) ha finalizado el programa formativo Activa Nord, en el que 25 personas han conseguido los certificados de profesionalidad. Once participantes han logrado inserción laboral en las empresas que han colaborado con este proyecto.

Las acciones se han impartido en el Centro de Empleo y Formación El Tossalet y en el Centro de Formación Alejandrina Candela y han incluido prácticas no laborales en diez empresas de la ciudad, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Este proyecto formativo, desarrollado entre mayo y septiembre y dirigido a "mejorar la empleabilidad de personas desempleadas", "especialmente" de residentes en la Zona Norte, ha contado con 30 alumnos, de los que el 83 por ciento ha finalizado todo el itinerario.

Además, el grupo ha sido mayoritariamente femenino al haber 24 mujeres, con un 70% de personas en desempleo de larga duración y un 60% pertenecientes a colectivos en situación de "especial vulnerabilidad".

Por su parte, la concejala de Empleo y Desarrollo, Mari Carmen de España, ha señalado que "la combinación de formación de calidad y prácticas en empresas locales está dando resultados tangibles" y ha asegurado que "hay más personas con acreditación profesional y más contratos".

En la misma línea, la edil ha subrayado que "25 personas de la ciudad cuentan con nuevas herramientas para acceder al mundo laboral" y ha aseverado que el equipo de gobierno "está muy orgulloso" de que once de ellos tengan su contrato tras esta formación.

Por ello, la administración local ha resaltado que los resultados "consolidan la importancia del programa como herramienta de mejora de la empleabilidad y de conexión efectiva entre el alumnado y el tejido productivo de Alicante".

TEJIDO EMPRESARIAL

Por otro lado, De España ha agradecido "la implicación del tejido empresarial con el programa" y ha destacado que Impulsalicante "mantiene el compromiso de alinear la oferta formativa con las necesidades reales del mercado de trabajo, especialmente en los barrios con mayores dificultades de inserción".

De este modo, el programa Activa Nord "ha facilitado la obtención de dos certificados de profesionalidad" como 'Operaciones básicas de restaurante y bar' y 'Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales'.

Estos certificados, según el consistorio, "se complementan" con orientación individual, competencias digitales, módulos de igualdad de oportunidades, Unión Europea (UE) y desarrollo sostenible, así como una formación en búsqueda activa de empleo.

En el itinerario de limpieza, han colaborado Netial, STV Gestión, Jera Avanza Levante y Serveo y, en hostelería, Restaurante La Cova, Restaurante El Racó del Pla, GastroBar 2&Tres, Hotel Meliá Alicante, Hotel Castilla y Teselas (Real Liceo Casino de Alicante).

Activa Nord se ha llevado a cabo en el marco de la Convocatoria de Ayudas para Entidades Locales (Éfeso) del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.