La ONG alicantina Visió Sense Fronteres vuelve de Kenia tras lograr que seis niños puedan ver "por primera vez"

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONG Visió Sense Fronteres, del municipio alicantino de Calp, coordinada por Isabel Signes, ha vuelto esta semana de Kenia tras una nueva campaña de prevención y tratamiento de la ceguera. Además, ha realizado 158 operaciones oculares, entre las que están las practicadas a seis niños nacidos con cataratas congénitas bilaterales y que "pudieron ver por primera vez" gracias a la intervención.

Su equipo médico, formado por tres oftalmólogos, dos enfermeras, tres optometristas y un voluntario, se desplazó a la provincia de Samburu, al norte de este país africano que la entidad visita desde 2011 al menos una vez al año para "realizar intervenciones de cataratas" y "formar al personal oftalmológico de la zona", según ha señalado el Ayuntamiento de Calp en un comunicado.

Visió Sense Fronteres es una asociación de utilidad pública que trabaja para la prevención de la ceguera en dos de sus más importantes causas, las cataratas y el error refractivo no corregido. En la actualidad, 300 asociados y benefactores apoyan y financian permanentemente a la entidad, cuyo equipo consta de más de 40 voluntarios. Asimismo, ha llegado a atender a más de 109.077 personas, ha realizado 11.353 cirugías de cataratas y ha donado más de 40.700 gafas.