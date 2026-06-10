ONG Xaloc pone en marcha otro verano la campaña Alerta Tortuga

Archivo - Imagen de una tortuga marina - ONG XALOC - Archivo

VALÈNCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ONG Xaloc ha puesto en marcha otro verano más la campaña Alerta Tortuga para concienciar sobre la presencia de tirtugas marinas en las costas valencianas y en la que pide que, en caso de encontrar a uno de estos animales, se llame al teléfono 112 de Emergencias.

Según ha señalado la entidad en un comunicado, con la llegada del mes de junio, comienza un "periodo crucial" para la reproducción de las tortugas marinas en las playas valencianas. En este contexto se lanza la campaña ¡Alerta Tortuga!, una iniciativa de la ONG Xaloc en colaboración con la Universitat de València, Universitat Politécnica de Valencia y la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.

El objetivo principal es "sensibilizar a la ciudadanía sobre cómo actuar correctamente si se detecta un intento de anidación en el litoral valenciano". Durante la noche, las hembras de tortuga marina salen del mar para depositar sus huevos en la arena. Sin embargo, estas puestas se ven "amenazadas" por diversos factores: las máquinas que limpian la playa pueden borrar sus rastros, los objetos de los bañistas pueden dañar los nidos, y animales como perros pueden desenterrarlos, tal y como ha ocurrido en años anteriores cuando los nidos no fueron identificados a tiempo.

Por este motivo, destaca que localizar rápidamente cualquier signo de anidación "resulta fundamental para garantizar que las crías puedan desarrollarse sin interferencias" y considera que la implicación de la ciudadanía es "clave".

La campaña Alerta Tortuga proporciona indicaciones visuales y sencillas para saber cómo proceder en caso de ver una tortuga marina o sus huellas en la arena. Un aviso al 112 permite activar el protocolo de actuación y movilizar a los organismos responsables de proteger estos nidos en la Comunitat Valenciana.

Desde Xaloc se recomienda seguir ciertas pautas si se encuentra una tortuga marina: no tocarla, no iluminarla con linternas o flashes, evitar sacar fotografías con luz directa y mantener una distancia prudente para no interferir en el proceso de puesta.

La campaña comenzó el pasado domingo 31 de mayo y cuenta con el apoyo de numerosas entidades como la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València, la UV, UPV, Fundación Reale, Sea Shepherd Spain, Simbiosi Espai Ambiental y Territorio Natura.

Durante la temporada anterior, las playas de la Comunitat Valenciana registraron un récord con 14 nidos de tortuga boba (Caretta caretta) y múltiples intentos de anidación, lo que consolida su papel como "zona clave" para esta especie en el Mediterráneo español. Desde 2006, la ONG Xaloc se encarga de custodiar estos nidos hasta la eclosión de las crías.

Las tortugas marinas están clasificadas como especies en peligro a nivel internacional. Por ello, si durante la noche se observa una tortuga marina o su rastro en la arena, es "vital" contactar "de inmediato" con el 112 para poner en marcha el protocolo de protección.