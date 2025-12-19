Las ONGD denuncian un recorte del 52% en el presupuesto de Elx para cooperación

Las ONGD lamentan el "recorte" del Ayuntamiento de Elche de más del 50% en las políticas de cooperación - COORDINADORA ONGD

ALICANTE 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Valenciana de ONGD, compuesta por 105 organizaciones de cooperación internacional, denuncia el recorte en las políticas públicas de cooperación del Ayuntamiento de Elx (Alicante) tras la aprobación del presupuesto para 2026 con los votos del equipo de gobierno municipal (PP-Vox).

En un comunicado, la coordinadora señala que el recorte finalmente aprobado asciende a un 52% respecto al año anterior; es decir, "164.000 euros que dejarán de invertirse en apoyar a las personas que viven en crisis permanentes de pobreza, conflictos y catástrofes".

Desde la plataforma indican que, de acuerdo con el presupuesto aprobado, solo se mantiene una partida de 120.000 euros destinados a 'Emergencias internacionales', "sin mayor especificación", mientras la convocatoria de subvenciones de cooperación "desaparece" y se han "eliminado" los convenios de colaboración con organizaciones de ayuda humanitaria.

Esta reducción, añade, disminuye también el porcentaje destinado a cooperación internacional sobre el presupuesto total del Ayuntamiento de Elx, "que pasa de un 0,13% a apenas un 0,06%, un porcentaje muy alejado de los compromisos adquiridos por el Partido Popular ilicitano en el período electoral".

Así recuerda que lo recogieron en la firma del Acuerdo por la Cooperación Internacional, "que firmó el propio alcalde Pablo Ruz junto al resto de partidos políticos municipales -a excepción de Vox- y en el que se comprometían a acabar la legislatura en 2027 con una inversión del 0,4%, de manera que se avance en el camino hacia el 0,7 como figura en la legislación valenciana y estatal".

"Es una lástima que, después de cinco años en los que las organizaciones ilicitanas hemos trabajado estrechamente con el Ayuntamiento de Elche para avanzar juntas hacia políticas públicas que representen la solidaridad del municipio, esto se vea fuertemente debilitado por el recorte aprobado. Un recorte que daña un sector ya de por sí mermado y que va a suponer un debilitamiento del tejido asociativo local", expresa el presidente de la coordinadora, Enrique Asensi.

Y reivindica: "En un momento en que el mundo vive el mayor número de conflictos activos desde la Segunda Guerra Mundial -con guerras en Sudán y Ucrania y un genocidio perpetrado por Israel sobre el pueblo palestino sin un aparente fin-, se necesita más que nunca reforzar las acciones en materia de cooperación y acción humanitaria, no eliminarlas, y crear instrumentos sólidos para responder con celeridad y eficacia a las múltiples crisis alrededor del planeta".

Todo ello cuando desde la coordinadora aseguran que estos recortes se suman al que ya se produjo en 2025 sobre acciones de educación y sensibilización por un total de 50.000 euros. Ante esta situación, garantizan que las ONGD seguirán "poniendo los derechos humanos en el centro y exigiendo el cumplimiento de los compromisos de nuestros gobernantes en este sentido".