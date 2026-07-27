El operativo contra el fuego en Vall d'Uixó llega a la noche con "moderado optimismo" por el cambio de viento

Un bombero en el incendio de Vall d'Uixó (Castellón) - CONSORCIO BOMBEROS CASTELLÓN

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El operativo que lucha contra el fuego en la Vall d'Uixó (Castellón) se muestra "moderadamente optimista" en llegar a la noche con un cambio de viento suave que permita trabajar y posicionarnos.

Así lo ha expresado el director de Extinción, Raúl Gil, quien ha explicado a los medios la última hora del incendio tras la nueva reunión del Cecopi celebrada a primera hora de esta tarde.

Este portavoz ha explicado que la planificación que estaba prevista esta mañana no se ha podido llevar a cabo "al ser conscientes de que, por seguridad aérea, no podían intervenir" medios aéreos, con lo cual "se ha trastocado toda la situación operativa".

"Durante las primeras horas, el viento era más o menos suave, las unidades podían trabajar, pero ha habido un momento que era como la tipología de ayer, se han avivado las llamas y hemos tenido ese balanceo de medios necesarios para acudir a distintos puntos", ha relatado.

Entre otros puntos, las poblaciones de Betxí y de Tales han sido también reforzadas con balanceo de medios, porque "en un momento determinado, como no teníamos apoyo aéreo, hemos tenido puntos críticos". También se interviene en las cercanías de Aín, donde no estaba en peligro la población pero existía temor por la posibilidad de que saltara una línea de control.

Afortunadamente, en estos momentos "se está despejando toda la capa atmosférica y van a poder volar todos los medios aéreos, con lo cual consolidaremos toda la zona, de tal manera que lleguemos a esta noche, con perspectivas meteorológicas bastante buenas, ya que va a venir un viento terral, un viento de poniente muy suave, que nos va a permitir trabajar", ha declarado este responsable.

"En principio, --ha insistido-- somos moderadamente optimistas de llegar a la noche con un cambio de viento suave que nos permita trabajar durante la noche y posicionarnos".

"VENTANA DE OPORTUNIDAD"

Gil ha comentado que "muchas veces estos incendios no se apagan cuando queremos, sino cuando nos da esa ventana de oportunidad la meteorología" y ha expresado su esperanza de que el aumento de la humedad previsto para mañana sea de ayuda.

Por su parte, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha declarado que a la horade abordar este incendio, que sigue activo y afecta aproximadamente a 7.500 hectáreas, "la prioridad sigue siendo la ciudadanía y también la protección de los núcleos urbanos".

"Y ahí es donde tenemos todos los esfuerzos de efectivos terrestres defendiendo los núcleos urbanos, si se produce algún rebrote o algún avance de incendio hacia ellos. Y esa línea es la que se está trabajando, ha recalcado.

El representante del gobierno valenciano ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía "porque es un momento difícil y complicado, porque ya llevamos varios días de incendio y siguen viendo columnas de humo constantemente".

TRABAJO "INCANSABLE"

"Pero quiero trasladarles que los servicios esenciales de emergencia están trabajando incansablemente las 24 horas del día para poder estabilizar en primer lugar y controlar este incendio", ha subrayado Valderrama, que ha instado a tener en cuenta las condiciones meteorológicas y factores como el viento.

"Estamos trabajando y vamos a ver si aprovechamos la ventana de oportunidad que se nos plantea ahora y podemos poner los más de 25 medios aéreos que tenemos a disposición para trabajar intensamente aparte de las unidades terrestres", ha resuelto.

Sobre las medidas de confinamiento, vigentes hasta las 23.59 horas, ha dicho que "a partir de ahora se va a ir evaluando la situación de los municipios, aunque "está claro que continuarán algunos evacuados".