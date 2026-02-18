La oposición exige que la comisión de VPP en Corts "no sea una farsa" y el PP responde: "No tenemos nada que ocultar"

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, en el pleno de este miércoles - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís han reclamado que la comisión de investigación en Les Corts sobre irregularidades en la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) "no sea una farsa", mientras el PP ha asegurado que no tienen "nada que ocultar" y por eso apoyarán este jueves la propuesta de Vox para crear este órgano.

El pleno de Les Corts ha debatido este miércoles por la tarde las propuestas de PSPV, Compromís y Vox para crear una comisión de investigación al respecto. El PP ha dejado claro que solo apoyará la de Vox al considerar que las de los grupos de izquierda buscan "manchar la política".

Por tanto, la propuesta saldrá adelante en la votación de la sesión de este jueves gracias a los votos de los dos grupos de la derecha. Compromís y PSPV fueron los primeros grupos en registrar sus peticiones de comisiones de investigación para depurar responsabilidades políticas.

Posteriormente, Vox presentó su propuesta para crear una comisión sobre las adjudicaciones de VPP tanto en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante), así como de "todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo".

Todo ello a raíz de conocerse que la ya exconcejala de Urbanismo de Alicante Rocío Gómez y familiares de la también dimitida directora general del Ayuntamiento María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, estaban entre los adjudicatarios de estas VPP. Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas. Una jueza de Alicante ha abierto diligencias previas tras recibir una denuncia por estas adjudicaciones.

Durante el debate, la diputada de Compromís Mª José Calabuig ha advertido que "este caso de presunta corrupción tiene nombres y apellidos", entre los que ha apuntado al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y a la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero.

Calabuig ha acusado al Consell de haber eliminado controles en las adjudicaciones de VPP mediante un decreto aprobado en 2024. "Cuando el PP dice 'vamos a simplificar', van a saquear las viviendas públicas", ha ilustrado.

Además, ha exigido "que se devuelvan los pisos" adjudicados irregularmente y que el plan de la comisión de investigación se acuerde entre todos los grupos de Les Corts, con el objetivo de que "se investigue cada documentación y cada adjudicación".

Desde el PSPV, José Antonio Díaz ha denunciado que se hayan adjudicado VPP "en una urbanización con pista de pádel y piscina, a mitad de precio" y que estén "okupadas por cargos del PP", mientras ha recordado una reciente noticia sobre la muerte de una persona en situación de sin hogar en una calle de Alicante.

"CAMPS IRÁ ALLÍ A HACER CAMPAÑA"

"Esa urbanización se ha convertido en una de las agrupaciones más grandes del PPCV. Imagino que Camps, en el futuro congreso, probablemente irá allí a hacer campaña", ha ironizado en alusión al 'expresident' Francisco Camps y a su intención de volver a presidir el PP valenciano.

Para el diputado socialista, la polémica de estas VPP supone "un abismo moral" que Les Corts tienen "la obligación" de investigar. "No vamos a convertir que se convierta en una farsa", ha advertido al PP, a quien ha acusado de no tener un modelo de vivienda pública.

También ha subrayado que "el inicio del procedimiento fue a los tres meses de llegar Luis Barcala al Ayuntamiento de Alicante, gracias a una tránsfuga", y que la primera denuncia a Fiscalía Anticorrupción fue presentada por el grupo municipal socialista.

Por su parte, el síndic del PP, Nando Pastor, ha avanzado que su grupo solo votará a favor de la propuesta de comisión de Vox, al considerar que "lo único que quieren" PSPV y Compromís es "manchar la política que ha dado resultados", según él, en materia de vivienda por parte del actual Consell.

El 'popular' ha abogado por "analizar un asunto de interés público y depurar responsabilidades políticas", pero ha hecho hincapié en que el Consell ya ha cesado a un funcionario y ha trasladado los hechos a Fiscalía "por si fueran constitutivos de delito".

"No tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que tapar. Somos nosotros quienes hemos ido a Fiscalía", ha insistido, al tiempo que ha cargado contra la negativa de los grupos de izquierda a otras propuestas de comisión de investigación en los últimos años relacionadas con la exvicepresidenta Mónica Oltra, con Francis Puig (hermano del 'expresident' Ximo Puig) o con el incidente del tren en el incendio de Bejís.

"LUZ Y TAQUÍGRAFOS"

Desde Vox, Miguel Pascual ha abogado por combatir "todo tipo de corrupción" y ha defendido que su formación nunca ha "mirado hacia otro lado" cuando ha visto "sospechas" ante posibles "irregularidades". Para ello, ha reclamado "luz y taquígrafos" para que un caso como el de las VPP de Alicante sea "corregido" y "nunca más vuelva a ocurrir".

"Parece mentira que tras 20 años sin haber ejecutado ni una sola vivienda de protección pública en Alicante, la primera noticia no sea su entrega a los vecinos, sino el trapicheo y la falta de control por parte del Ayuntamiento de Alicante y también por parte de la Generalitat Valenciana", ha censurado, y ha apostado por "investigarlo para saber qué ha sucedido".

No obstante, ha incidido en que, para "mayor indignación", cuando se le exige al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que aclare "todas y cada una de estas preguntas que se le formulan", este "no es capaz de contestarlas". Por ello, ha augurado que "todo apunta a que algo no ha funcionado correctamente", más cuando el consistorio alicantino era "conocedor de todo esto": "Había sido alertado por parte de alguna de sus concejalías meses antes de que todo esto saliese en los medios".

A su juicio, parece que "todo el Ayuntamiento de Alicante era conocedor de esta promoción a excepción del alcalde". Con todo, ha argumentado que, bien por "ignorancia" o por "competencia", Barcala "debería haber dimitido desde el minuto uno por propia decencia".

Además, ha incidido en que esta polémica no solo "se enmarca exclusivamente a nivel municipal" porque ni el Servicio Territorial de Vivienda ni la Conselleria "han sabido estar a la altura de las circunstancias" y ha cuestionado que la "máxima explicación" que haya dado el Consell es que el "técnico que tenía que revisar los contratos de compra fue puesto a dedo por Compromís". "¿Y quién lo mantuvo ahí durante tres años?", ha preguntado.

Pero ha argumentado también que la Comunitat Valenciana no puede "seguir arrastrando las consecuencias" del Botànic y por ello hay que "devolver la dignidad a las instituciones".