La oposición ve "inaudita" otra remodelación del Consell y el PP dice que las políticas están por encima de las personas

VALÈNCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, y el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, han tachado de "cortina de humo" la futura remodelación del Consell anunciada por el 'president', Carlos Mazón, al considerar que es "inaudito" que el Debate de Política General se vaya a celebrar la semana que viene con los consellers en "una situación de interinidad".

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en Les Corts Nieves Martínez ha defendido que, en esta remodelación, "lo que se planteará por parte del presidente Mazón serán unas políticas con unos ideales del Partido Popular". "Las personas no estamos por encima de las políticas; no estamos por encima de los partidos", ha subrayado.

Así se han manifestado en sendas declaraciones a los medios en Les Corts después de que Mazón anunciara la semana pasada la salida del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la dana, Francisco José Gan Pampols, para el próximo 4 de noviembre y que un día después comunicará la remodelación de su nuevo gobierno.

Entre los partidos de la oposición, Morant ha sostenido que a los valencianos no les "vale una cuarta remodelación de gobierno" y ha vuelto a exigir elecciones autonómicas anticipadas, al considerar que el Consell "ni estuvo en la emergencia ni está en la reconstrucción" tras la dana porque de lo contrario Pampols "no se iría de aquí a un mes".

Dicho esto, ha señalado que es "inédito" que los consellers vayan a presentar sus líneas de trabajo en el Debate de Política General "sin saber si van a seguir o no", lo que ve como "una nueva cortina de humo" de Mazón.

"Mazón ha vuelto de vacaciones, y digo de vacaciones porque aquí estábamos todos trabajando menos él que no puede pisar la calle, y ha vuelto morenito; se le nota que ha venido descansado y se ha encontrado con la realidad. Al final, la política, por mucho que huyas de ella, te persigue", ha aseverado.

"EL GOBIERNO DE LOS MEJORES"

En la misma línea, Baldoví ha reiterado que Mazón está "absolutamente acorralado" por la gestión de la dana y ha ironizado con que prometiera "el gobierno de los mejores" cuando va a acometer su cuarta remodelación.

Una remodelación, ha criticado, "absolutamente inédita en todas las democracias porque los consellers no saben si van a seguir". "Probablemente, el problema no esté en los consejeros, sino en su presidente", ha rematado.

Por otro lado, tanto Morant como Baldoví han mostrado "vergüenza e indignación" por el apoyo de dirigentes del Partido Popular a Mazón, tras ver "a Miguel Tellado abrazándose y riendo" con el jefe del Consell en la cena de arranque del curso político del PPCV del pasado viernes.

Preguntada por las críticas de la oposición, la portavoz adjunta del PP en Les Corts ha defendido que los consellers han pasado "un verano intenso trabajando por la reconstrucción" y ha garantizado que Mazón anunciará una remodelación enmarcada en "los ideales del Partido Popular".

"El Consell está liderado por Carlos Mazón y las políticas son las del Partido Popular, las que se presenten, y las personas siempre estamos un paso por detrás", ha sostenido.