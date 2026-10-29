Las oposiciones de Secundaria ofertan 2.052 plazas e incluyen novedades para "simplificar y agilizar" la participación

Imagen de recurso de un aula. - GVA

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha presentado en la Mesa Sectorial de este jueves la nueva convocatoria de oposiciones docentes de Educación Secundaria, que contempla un incremento del número de plazas respecto a la anterior convocatoria --hasta las 2.052-- e incorpora medidas destinadas a "simplificar y agilizar la participación de las personas aspirantes".

Según detalla la administración educativa en un comunicado, la propuesta incluye una oferta total de 2.052 plazas, frente a las 1.607 plazas convocadas en 2025 para estos cuerpos docentes, lo que supone un aumento de 445 plazas. Del total, 1.855 puestos corresponden al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Asimismo, se incorporan especialidades de cuerpos que no figuraban en la anterior convocatoria, entre ellas Profesores de Música y Artes Escénicas, con 21 plazas, y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, con 49 plazas.

La convocatoria también prevé plazas para especialidades vinculadas al cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional y para enseñanzas artísticas. En concreto, se ofertan 95 plazas distribuidas entre nueve especialidades.

Entre las novedades, el departamento que dirige Carmen Ortí subraya "mejoras relevantes para las personas opositoras". Alude a la ampliación de los plazos para la presentación de alegaciones, ofreciendo "mayores garantías y más tiempo para el ejercicio de sus derechos dentro del procedimiento selectivo".

Asimismo, se elimina la obligación de consultar y atender las publicaciones en los tablones físicos ubicados en las sedes de los tribunales. De este modo, la tramitación pasa a realizarse íntegramente por medios electrónicos, lo que permite simplificar el proceso, facilitar el acceso a la información y evitar desplazamientos innecesarios de las personas aspirantes, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes.

Por su parte, el sindicato STEPV ha criticado que el 74% de las especialidades convocadas en las próximas oposiciones "no tendrán requisito lingüístico de valenciano".

El sindicato mayoritario ha vuelto a reclamar un cambio de modelo de procedimiento selectivo "más objetivo, vinculado a la práctica docente, que no esté basado casi en exclusiva en la memorización y donde el azar no pueda ser determinante en el procedimiento".

Una de las cuestiones que ha centrado sus quejas es "la aplicación de la mal llamada Ley de Libertad Educativa, que ha eliminado el requisito lingüístico del 74% de las especialidades que se han convocado".

Por otro lado, STEPV ha realizado una serie de enmiendas, como la inclusión, como se hacía habitualmente, de la prueba para obtener el C1 de valenciano; la revisión y cambio del anexo V de especialidades que tienen titulaciones equivalentes a efectos de docencia (por ejemplo, no se ha incluido la de Tecnología); conocimiento de la fecha aproximada de publicación de la convocatoria.

Desde ANPE, han solicitado que se convoque "el mayor número posible de plazas y que las pruebas vuelvan a celebrarse en junio y julio". Este sindicato ha aprovechado la reunión para insistir en otras reivindicaciones, como convocar la comisión de seguimiento del acuerdo de interinos. En este sentido, afirma que la administración confirma una próxima reunión para tratar el borrador de la nueva orden.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también se ha interesado por la previsión de las oposiciones de Inspección Educativa y Maestros, sobre lo que la Conselleria, de momento, no ha concretado.

La Federació d'Ensenyament de CCOO PV ha reclamado que

las oposiciones sean simplificadas no eliminatorias; que haya un máximo de 45 aspirantes por tribunal; pago efectivo; un informe sobre los interinos y la protección de los mayores de 55 años; y un debate y consulta sobre la fecha de las pruebas, en lugar de convocarlas en septiembre sin consulta.

Esta organización aboga igualmente por aumentar los temas para elegir, así como la transparencia, anonimato y respuestas motivadas. También exigen el requisito del valenciano en todos los cuerpos.

PACTAR UN CALENDARIO

Y desde UGT, han expresado su rechazo al posible inicio de las oposiciones en septiembre y han instado a abrir la negociación para pactar un calendario y condiciones que "no perjudiquen la labor docente ni las garantías de un proceso selectivo justo".

Este sindicato se suma a la petición de reincorporar el C1 de valenciano como requisito general para las especialidades.

COMISIONES DE SERVICIOS

En otro orden de asuntos, las fuentes sindicales han celebrado que, en la sesión, la Conselleria "ha reculado" y ha anunciado que el próximo 10 de noviembre se negociará el borrador de resolución sobre comisiones de servicios y que, además, se ampliarán las causas para pedirlas.