La Orchestra Fiati Maria SS di Custonaci (Italia) se impone en sección tercera del certamen Ciudad de València

Certamen de Bandes - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Orchestra Fiati Maria SS di Custonaci de Italia se ha proclamado ganadora del primer premio con mención de honor de la Sección Tercera de la 138.ª edición del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València, que ha tenido lugar este jueves en el Palau de la Música, tras obtener 220,5 puntos.

La Banda de Bullas de Murcia ha obtenido el primer premio, con 213 puntos; mientras que el segundo premio lo han conseguido, por orden de puntuación, la Unión Musical La Nucia de Alicante, el Centro Estudio Musical de Almàssera, la Banda Musicale Isola di Procida de Italia y la Agrupación Artístico Musical de Tavernes Blanques.

Bajo la batuta de Alessandro Vinci, la Orchestra Fiati Maria SS di Custonaci ha interpretado para empezar la obra Sivigliana de Adolfo Di Zenzo, y, como obra libre, Lexicon of the Gods de Rossano Galante, según ha explicado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

La partitura obligada de esta sección tercera ha sido Assur, de Ana Galiana. La banda invitada ha sido la Societat Musical Barri de Malilla, dirigida por Borja Martínez. La formación ganadora de esta sección ha obtenido un premio de 5.000 euros.

Este viernes, día 17, se celebrará el concurso de las entidades correspondientes a la Sección Segunda, a las 17.30 horas. Participarán las siguientes agrupaciones: la Banda de Música La Lira de Cheste, la Sociedad Musical de Cehegín (Murcia), la Unión Musical de Paiporta, la Studenten Harmonie Orkest Twente (Países Bajos), la Sociedad Musical Santa Cecilia de Chelva y la Asociación Banda Sinfónica de Reus (Tarragona), con Leyendas del bosque, de Enrique Cárcel Villalba como obra obligada para interpretar.